10.09.2024 Varsovia Nowy początek – era kompetencji i przyzwoitości w polityce zagranicznej

– przypomniał Prezes Rady Ministrów. Donald Tusk poinformował również, że zamierza zwrócić się do innych krajów dotkniętych prawdopodobną decyzją Berlina o zaostrzeniu kontroli na wszystkich przejściach granicznych, aby wspólnie omówić konieczność konsultacji tego en el foro Unii Europejskiej.

– zapewnił Donald Tusk. Polska polityka wobec Ukrainy wymaga pełnej empatii, ale mamy prawo także oczekiwać od drugiej strony zrozumienia naszych narodowych interesów. El primer ministro odniósł się także do działań niemieckiego rządu. Przypomniał, że sąsiedzi zza naszej zachodniej granicy z wielką ekscytacją i uznaniem przyjęli przemiany demokratyczne z 15 października.

– primer ministro podsumował. Donald Tusk życzył zebranym wiary we własne siły i wyraził nadzieję, że polska dyplomacja będzie działać skutecznie i Strategicznie.

Wydawało się niektórym, że po wejściu do Unii Europejskiej czas dyplomacji – tej prawdziwej – się kończy, że właściwie wszystko jest załatwione. Dzisiaj widać wyraźnie, że wraca Wasz czas. Musicie sprostać temu wyzwaniu. Polska dyplomacja dzisiaj staje się jednym z najważniejszych elementów polityki państwa i polityki całej Unii Europejskiej

Donald Tusk zapewnił zebranych, że rząd zdaje sobie sprawę z tego, jak trudną misję mają do wykonania kierownicy placówek zagranicznych RP. Aktualna sytuacja geopolityczna generuje konkretne wyzwania.

Z dumą mówiliśmy lata temu, że Polska staje się coraz bardziej europejska; że nasze standardy w różnych dziedzinach życia są coraz bardziej europejskie; że w jakimś sensie polityka polska staje się coraz bardziej europejska. Ale dzisiaj jest ten czas, ten moment, kiedy trzeba bardzo głośno powiedzieć, że to europejska polityka musi być coraz bardziej polską polityką

– podsumował szef rządu. Polska umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej i jest gotowa na to, by wytyczać kierunki europejskiej polityki, zwłaszcza w kontekście Ukrainy oraz relacji z Białorusią i Rosją.

– mówił primer ministro. Polska stała się w oczach innych krajów wzorem do naśladowania i dowodem na to, że można poradzić sobie z niedemokratycznymi, autorytarnymi tendencjami.

Od 15 października każdego dnia odczuwaliśmy ten radykalny wzrost polskiej marki na świecie. Chcę od tego zacząć i jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy umożliwili tę jesienną zmianę w Polsce, bo ona była najbardziej odczuwalna (…). To było najszybciej widoczne w reakcjach na całym świecie, zarówno naszych przyjaciół, jak i wrogów

– zwrócił się do zebranych Premier. Szef rządu przypomniał także, że podejmując wszelkie decyzje, dyplomaci powinni pamiętać przede wszystkim o przyzwoitości.

Mam taką nadzieję, że niezależnie od tego, z jakim bagażem doświadczeń politycznych i życiowych państwo przyszli do polskiej dyplomacji; niezależnie od tego, na kogo głosowaliście, jakie macie sympatie i antipatie polityczne i personalne – wszyscy na tej sali umiemy nie tylko zrozumieć, na czym polegają priorytety polskiej polityki zagranicznej i polskiej dyplomacji, ale będziemy też razem to robili z entuzjazmem i pełnym przekonaniem

Polskiemu rządowi zależy na odpartyjnieniu i powrocie do profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej. Liczyć powinny się przede wszystkim lojalność wobec państwa i etos urzędniczy, a nie cele partyjno-polityczne.

– podsumował Donald Tusk. Zgodnie z artykułem 146. Konstytucji to Rada Ministrów prowadzi i ponosi pełną odpowiedzialność za polską politykę zagraniczną.

– przyznał Prezes Rady Ministrów. Szefowie misji dyplomatycznych i stałych przedstawicielstw muszą borykać się z trudnościami, które są efektem braku nominacji ze strony Prezydenta Andrzeja Dudy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych od dłuższego czasu wysyła do Kancelarii Prezydenta wnioski o odwołania i powołania ambasadorów. Do tej pory Andrzej Duda nie złożył ani jednego podpisu pod dokumentami.

Zwracając się do kierowników placówek zagranicznych, el primer ministro Donald Tusk wyraził ubolewanie, że stali się oni ofiarami sporu kompetencyjnego i sporu politycznego, które toczą się w Polsce.

Odpartyjnienie i powrót do profesjonalizacji służby zagranicznej – to główne cele rządu. El primer ministro Donald Tusk spotkał się z szefami misji dyplomatycznych i stałych przedstawicielstw RP oraz konsulami generalnymi Polski z całego świata. Podczas wystąpienia zwrócił uwagę na wyzwania i szanse, które stoją przed Polską i polskimi placówkami za granicą. Naradzie Kierowników Placówek Zagranicznych RP towarzyszyło przekonanie o nowym otwarciu w polskiej polityce zagranicznej. Polska polityka zagraniczna ofiarą sporu kompetencyjnego