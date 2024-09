10 медалей политехников! Триумф на соревнованиях по спортивному ориентированию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Наши спортсмены из сборной команды по спортивному ориентированию успешно завершили два турнира. Так в Ижевске с 6 по 8 сентября прошло юниорское первенство России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов. Политехники завоевали сразу 10 наград разного достоинства.

Кросс-классика

Полина Морозова — 1 место

Павел Иванов — 1 место

Анастасия Ботова — 2 место

Александр Гуменников — 3 место

Кросс-эстафета — 3 человека

Полина Морозова — 1 место

Александр Гуменников — 1 место

Павел Иванов — 2 место

Михаил Пашков и Михаил Максименко — 3 место

Кросс-лонг (общий старт)

Александр Гуменников — 1 место

Михаил Максименко — 2 место

Параллельно с чемпионатом России с 4 по 8 сентября в Нижнем Новгороде проходили всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. Наша Екатерина Ландграф завоевала бронзовую медаль в трёхэтапной эстафете.

