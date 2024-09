Экономический эффект нефтепереработки «Роснефти» от внедрения инноваций в I полугодии составил 5,7 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Предприятия «Роснефти» блока нефтепереработки и нефтехимии в I полугодии 2024 года получили экономический эффект в размере 5,7 млрд рублей от реализации программы повышения операционной эффективности.

Системная работа по повышению операционной эффективности — один из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания активно реализует мероприятия по снижению эксплуатационных затрат за счёт внедрения современных технологий и рациональных производственных решений.

Система повышения операционной эффективности была внедрена на НПЗ Компании в 2014 году. Всего за 10 лет экономический эффект от проведения мероприятий в рамках программы превысил 170 млрд руб.

Для обеспечения технологического суверенитета, а также исключения зависимости от использования зарубежных методологий в блоке нефтепереработки и нефтехимии разработана и внедрена корпоративная система бенчмаркинга для определения потенциала повышения операционной эффективности. Бенчмаркинг дает возможность оценить потенциал улучшений НПЗ и сформировать дорожные карты для работы на среднесрочную перспективу. Методика расчета потенциала оптимизации энергозатрат на базе системы бенчмаркинга позволяет определить технологические установки и НПЗ «лидеры», которые имеют наименьшее потребление энергоресурсов.

Совокупный потенциал повышения энергетической эффективности на пяти крупных НПЗ Компании (без учета плановых мероприятий) оценивается в более 500 тыс. тонн условного топлива. По итогам обследования для НПЗ сформированы дополнительные мероприятия по повышению энергетической эффективности. Еще шесть НПЗ планируется обследовать в 2024-2025 гг.

Система повышения операционной эффективности непрерывно совершенствуется и обеспечивает улучшение показателей работы предприятий Компании. В «Роснефти» проводится экспресс-диагностика по повышению эффективности с выездом специалистов «Роснефти» различных направлений на предприятия переработки. Данная практика дает возможность провести углубленную проработку и провести оценку применимости различных методов их решения «на месте», что ускоряет реализацию мероприятий.

