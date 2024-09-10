Финансовые новости: 10.09.2024, 10-36 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A102CL3 (RUS-32 EUR).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

10.09.2024

10:36

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.09.2024, 10-36 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 55.81) и диапазона оценки рыночных рисков (до 5227708.99 руб., эквивалентно ставке 18.75 %) ценной бумаги RU000A102CL3 (RUS-32 EUR).

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