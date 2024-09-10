Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Сеть Московского

7 сентября в Москве открылся первый участок ожидаемой линии 16 (Троицкая линия), что стало важной вехой в развитии транспортной инфраструктуры города.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин возглавили церемонию открытия четырех первых станций новой линии: Новаторская», „Университет Дружбы народов“, „Генерала Тюленева“ и „Тютчевская“.

Новый участок принесет множество преимуществ жителям Москвы, в том числе:

Экономия времени: примерно 1 миллион человек смогут сократить время поездки по городу на 25 %.

Расширенное транспортное сообщение: теперь доступны десятки новых маршрутов с удобными пересадками на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Улучшенный доступ: более 200 000 студентов и сотрудников образовательных, научных и медицинских учреждений смогут легче добираться на работу.

Современный транспорт: пассажиры будут ездить на современных поездах «Москва-2024», оснащенных самыми современными удобствами для комфортного путешествия.

Снижение перегруженности: новая линия позволит сократить перегрузки на 6-й и 1-й линиях на 20 %.

Снижение интенсивности движения: ожидается, что транспортный поток на таких ключевых магистралях, как Ленинский проспект, проспект Вернадского и Профсоюзная улица, улучшится на 10 %.

На станциях сделано все для максимального комфорта пассажиров. Они оснащены современными турникетами, в том числе с биометрической системой оплаты, автоматами по продаже билетов и терминалами, а также понятными путевыми указателями.

Каждая станция на новом участке имеет уникальный архитектурный дизайн, отражающий ее местоположение и историческое значение. От «Новаторской», оформленной в стиле московских витрин, до «Университета Дружбы народов», ориентированного на иностранных студентов, – каждая станция предлагает захватывающий визуальный опыт.

Линия метро 16 – один из самых масштабных наших проектов. Мы открыли первый участок «Новаторская-Тютчевская», который включает в себя 4 станции.

Мы рассчитываем, что к 2029 году ежедневно этой линией будут пользоваться около 100 000 москвичей, – сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Это было второе расширение метрополитена в Москве на прошлой неделе, так как двумя днями ранее, 5 сентября, сеть открыла новую станцию «Потапово» на старейшей линии Московского метрополитена, линии 1.

Открытие первого участка Линии 16 – важный шаг на пути к реализации амбициозного замысла города по созданию комплексной и современной сети общественного транспорта.

В перспективе линия пройдет через всю Новую Москву до города Троицка, соединив еще больше населенных пунктов и улучшив качество жизни горожан.

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