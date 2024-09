«Роснефть» оснастила высокотехнологичным медицинским оборудованием больницу в Башкирии

Source: MIL-OSI Russian Language News

АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») оборудовала центральную районную больницу города Янаул Республики Башкортостан современным высокотехнологичным комплексом компьютерной томографии.

«Роснефть», следуя принципам социальной ответственности, традиционно уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Сфера медицины – одно из ключевых направлений поддержки Компании.

Для размещения нового медицинского комплекса томографии был отремонтирован отдельный блок больницы, который оборудовали в соответствии со всеми требованиями безопасности. Высокоточное оборудование позволяет проводить качественную диагностику пациентов, в том числе исследования заболевания сосудов и костных структур, состояние брюшной полости, головного мозга, органов малого таза и многое другое.

Высокотехнологичный медицинский комплекс теперь доступен для 43 тысяч жителей Янаульского района Башкортостана, которые ранее были вынуждены ездить для обследования в другие районы республики.

Всего в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью» за последние 5 лет реализовано более 50 проектов по строительству и реконструкции медицинских учреждений.

Например, в Уфе успешно работает нейростудия, открытая на базе центра абилитации «Любимый малыш». В селе Верхнеяркеево Илишевского района функционирует медицинский комплекс на 500 посещений в день. Фельдшерско-акушерский пункт, оборудованный современной медтехникой, обслуживает жителей села Старые Турбаслы. В двух селах Дуванского района построены современные поликлиники модульного типа. В селе Петровское Ишимбайского района после капитального ремонта заработала сельская участковая больница, построенная при поддержке «Башнефти». В феврале нынешнего года в пригороде Уфы – селе Нагаево открылась поликлиника, которая ежедневно принимает 320 жителей и рассчитана на обслуживание 12 тысяч человек из трех близлежащих населенных пунктов.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, Пермского края и Республики Татарстан.

10 сентября 2024 г.

