Пять лучших статей на русском языке за 10.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, наибольшую тенденцию о развитии социальной, экономической и экологической сферы набирает компания “Роснефть”. Социальная сфера взаимодействует с местными сообществами и адаптируется к внешним ограничениям. Глобализация экономики всё больше развиваеться, на этот раз компания “Альфа – Банк ” собирается покорить Азию в Индии.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Экономический эффект нефтепереработки «Роснефти» от внедрения инноваций в I полугодии составил 5,7 млрд рублей

Предприятия «Роснефти» блока нефтепереработки и нефтехимии в I полугодии 2024 года получили экономический эффект в размере 5,7 млрд рублей от реализации программы повышения операционной эффективности.

Системная работа по повышению операционной эффективности — один из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания активно реализует мероприятия по снижению эксплуатационных затрат за счёт внедрения современных технологий и рациональных производственных решений.

2. «Роснефть» оснастила высокотехнологичным медицинским оборудованием больницу в Башкирии

АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») оборудовала центральную районную больницу города Янаул Республики Башкортостан современным высокотехнологичным комплексом компьютерной томографии.

3. Психологи из НИУ ВШЭ узнали, как любовь к животным влияет на отношения с людьми

“Высшая школа экономики” –

Ученые из НИУ ВШЭ выявили связь между привязанностью к домашним питомцам и отношением к природе и другим людям. Выяснилось, что чем сильнее радость от общения с питомцем, тем больше желания помогать людям, однако любовь к животным не всегда связана с заботой о природе. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Psychology and Society.

4. В ГУУ разработают дронопорт

В Государственном университете управления в рамках Передовой инженерной школы «РосГеоТех» разработают дрон-станцию или дронопорт – робототехнический комплекс по обслуживанию беспилотных летательных аппаратов, в мобильной и стационарной вариациях.

5. Покорить Азию – Альфа-Банк намерен начать работу в Индии

Покорение индийского рынка – стратегический шаг для Альфа-Банка, направленный на расширение присутствия в Азии и увеличение клиентской базы. Представители компании называют несколько целей выхода в Индию:

поиск новых регионов для работы после ограничений, введенных Западом;

сокращение дисбаланса торгового оборота – экспорт российских товаров в Индию в 20 раз превышает импорт;

расширение присутствия на международной арене – сейчас Альфа-Банк не имеет офисов за рубежом;

перспективы роста торговых отношений между Индией и Россией – банк не может остаться в стороне.

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