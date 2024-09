Психологи из НИУ ВШЭ узнали, как любовь к животным влияет на отношения с людьми

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ученые из НИУ ВШЭ выявили связь между привязанностью к домашним питомцам и отношением к природе и другим людям. Выяснилось, что чем сильнее радость от общения с питомцем, тем больше желания помогать людям, однако любовь к животным не всегда связана с заботой о природе. Результаты исследования опубликованы в журнале Social Psychology and Society. В последние годы социальные аспекты жизни с животными становится все более популярной темой, ученые постоянно находят связи между отношением человека к своим питомцам и его особенностями его взаимодействием с социумом. Однако до сих пор оставалось неясным, как любовь к питомцам может повлиять на отношение человека к другим людям и окружающему миру в целом. Чтобы это выяснить, исследователи из Вышки проверили, как животные влияют на наше чувство принадлежности к природному миру (экологическую идентичность) и следование моральным нормам (моральные мотивы). Экологическая идентичность — это чувство связи человека с природой и осознание своего места в экосистеме. Люди с выраженной экологической идентичностью склонны заботиться о животных, растениях и даже неживой природе с ее ресурсами, проявляя ответственность перед будущими поколениями. Моральные мотивы — это внутренние установки, которые регулируют наше поведение по отношению к другим людям. Они включают в себя помощь, непричинение вреда, стремление к поддержанию социальной справедливости, и порядка. Помогает ли любовь к домашним питомцам гуманно относиться к себе подобным и миру в целом или остается чувством, направленным на одно-единственное существо? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ опросили 284 человека, средний возраст которых 25 лет. Участники прошли стандартизированные опросы, включая модифицированную Лексингтонскую шкалу привязанности к питомцам, шкалу экологической идентичности и шкалу моральных мотивов. Ученые определили, что привязанность к питомцам действительно связана с просоциальными качествами личности. Например, чем больше человек чувствует радость от общения с питомцем, тем более вероятно, что он будет избегать конфликтных ситуаций, помогать другим людям и стремиться не причинять им вреда. Однако связь между любовью к питомцам и экологической идентичностью оказалась слабее, чем предполагалось.

«Привязанность к питомцам действительно может стимулировать просоциальное поведение у людей, — комментирует Софья Нартова-Бочавер, соавтор исследования, заведующая Научно-учебной лабораторией психологии салютогенной среды НИУ ВШЭ. — Однако эта связь сложнее, чем можно было бы предположить. Например, признание прав питомцев и счастье от общения с ними необязательно усиливают экологическую идентичность, то есть любовь к животным не всегда перерастает в более широкую любовь к природе и миру в целом». По мнению исследователей, тот факт, что привязанность к питомцам влияет на способность человека проявлять эмпатию и к другим людям, обосновывает применение воспитательных и образовательных практик, связанных с заботой о животных. Ученые планируют проверить результаты российского исследования на других странах. Для этого они запланировали кросс-культурное исследование совместно с коллегами из Индии, Италии и Польши.

