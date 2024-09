Правительство продлило на год действие упрощённого порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 31 августа 2024 года №1196

Документ Постановление от 31 августа 2024 года №1196

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2025 года действие упрощённого порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе её из‑за границы или выпуске в обращение на территории страны.

Речь идёт о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. В марте 2022 года Правительство разрешило использовать производителям и экспортёрам таких товаров упрощённый порядок – им необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.

После подачи декларации по упрощённой схеме и вывода продукции на рынок у производителей и экспортёров есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования. Такой порядок позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес.

Мера, принятая в условиях санкционных ограничений, доказала свою эффективность, поэтому её решено продлить.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 12 марта 2022 года №353.

