Политех открыл школьникам мир науки и технологий

В Политехническом университете прошёл День открытых дверей детского образования. Более 1500 школьников познакомились с вузом и окунулись в мир науки и технологий.

Уже много лет Политех реализует программы дополнительного образования для дошкольников и школьников. Это языковые курсы, творческие студии, образовательные интенсивы и долгосрочные программы по современным направлениям.

День открытых дверей состоял из многих активностей. В Доме учёных в Лесном прошла ярмарка творческих студий и кружков. Башня Политех принимала у себя гостей, желающих познакомиться с Музеем истории СПбПУ. Пока младшие посетители вышивали визитную карточку университета — Гидробашню, взрослые расспрашивали специалистов СПбПУ о детских программах.

В Главном здании мероприятия проходили в Белом зале. Для гостей Политеха презентовали деятельность университета и проектов Центра по работе с абитуриентами для школьников: «Инженерная лига», технологические кружки, подготовительные курсы. В зоне консультаций можно было задать дополнительные вопросы и записаться на программы.

Представители Академии информатики для школьников рассказали родителям о важности образования в области IT для учащихся и о программах, которые помогут школьникам изучить языки программирования, а также освоить компьютерную грамотность, веб-разработку и дизайн.

Мы очень рады, что интерес к университету возрастает у младших школьников. Родители понимают важность дополнительного образования для детей и доверяют бренду Политеха. Мы предлагаем различные возможности вуза, которые помогут ребятам получить не только новые навыки, но и информацию для выбора будущей профессии. Опыт проведения подобных мероприятий показал, что День открытых дверей пользуется спросом у жителей Санкт-Петербурга. Таким образом появились новые проекты, например, технологические кружки , — отметил проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов.

