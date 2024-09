Покорить Азию – Альфа-Банк намерен начать работу в Индии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank

Зачем Альфа-Банку нужно подразделение в Индии?

Покорение индийского рынка – стратегический шаг для Альфа-Банка, направленный на расширение присутствия в Азии и увеличение клиентской базы. Представители компании называют несколько целей выхода в Индию:

поиск новых регионов для работы после ограничений, введенных Западом;

сокращение дисбаланса торгового оборота – экспорт российских товаров в Индию в 20 раз превышает импорт;

расширение присутствия на международной арене – сейчас Альфа-Банк не имеет офисов за рубежом;

перспективы роста торговых отношений между Индией и Россией – банк не может остаться в стороне.

В РФ после введения санкций начали активно развивать экономические отношения со странами азиатского региона, включая Индию и Китай. Вместе с тем, в международных расчетах с партнерами у России все чаще возникают проблемы – и открытие подразделений за рубежом позволило бы частично решить трудности.

Какие еще российские банки открывают офисы в странах Азии?

Азиатский регион становится все более востребованным и перспективным направлением развития для российских кредитных организаций. Ранее сразу несколько банков решили начать работать в Азии:

Альфа-Банк планирует открыть филиалы в Пекине и Шанхае, ожидается, что разрешение будет получено в 2025 году;

Газпромбанк, готовящийся обзавестись офисом в Китае – банк уже имеет представительство в стране, расширение присутствия в КНР произойдет до конца 2024 года;

СберБанк также планирует выйти на китайский рынок – товарный знак и логотип для работы в стране уже зарегистрированы;

ВТБ ранее открыл в Китае дочернее подразделение «ВТБ Шанхай».

«Говорить о сроках открытия представительств Альфа-Банка в Индии и Китае пока рано – ситуация находится под контролем, мы согласовываем планы с регуляторами стран Азии», – заявляет представитель Альфа-Банка.

Впрочем, открытие офисов за границей для российских банков осложнено риском вторичных санкций – США предупреждают иностранные финансовые организации о наложении вторичных ограничений за работу с компаниями из России. Американский Минфин уже дважды выступал с предостережениями для банков, которые помогают россиянам обходить санкции.

08:45 10.09.2024

Источник:

https://mainfin.ru/novosti/pokorit-aziu-alfa-bank-nameren-nacat-rabotu-v-indii

MIL OSI