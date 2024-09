ПИШ: необходимо сделать инженерную образовательную идею одной из основных в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Экспертная дискуссия «Национальная инженерная идея и бренды российских инженерных школ» состоялась в рамках XI Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2024», который проходил в Новосибирске 27—30 августа. На мероприятии обсуждалась проблема позиционирования и популяризации инженерных специальностей.

В дискуссии приняли участие эксперты нескольких вузов России — ректор Тульского государственного университета Олег Кравченко, директор Передовой инженерной школы «Интеллектуальные энергетические системы» Томского политехнического университета Роман Лаас, исполнительный директор Передовой инженерной школы МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Подчуфаров, директор Студенческого офиса НИЯУ МИФИ Алексей Егоров и заместитель председателя комитета работы со СМИ Департамента информационной политики Администрации Томской области Жанна Вороная. Среди выступающих был советник директора по инженерно-технологической деятельности Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета Сергей Солобоев. Он рассказал об опыте ПИШ НГУ в подготовке высокопрофессиональных инженерных кадров для научно-исследовательской деятельности и объяснил, в чем отличие инженеров ПИШ НГУ от их коллег из других вузов и технологических компаний.

Сергей Солобоев считает, что прежде всего необходимо определить место инженера в исследовательской деятельности и определить, чем он отличается от исследователя: деятельность инженера направлена на получение конкретного результата и решение прикладных задач, а ученого — на познание мира.

— Сейчас мы сфокусировались на том, что деятельность инженера, в первую очередь, — это командная работа. Наша позиция заключается в убеждении, что выдающиеся инженерные задачи для одиночек уже решены. Вероятность достичь успеха, работая в команде, гораздо выше. Исследовательская деятельность, напротив, часто предполагает индивидуальную работу. Поэтому мы включаем в контур своих шагов по отстройке инженерной деятельности от исследовательской командную и проектную работу, — пояснил Сергей Солобоев.

По мнению эксперта, инженер НГУ очень мало отличается от исследователя того же вуза. Их деятельность тесно взаимосвязана. Исследователи активно действуют в самом начале реализации проекта, когда ведется поисковая работа и происходит выбор направлений исследования. Инженеры подключаются на следующем этапе, когда необходимо создавать приборы и оборудование, с помощью которых и будут проводиться научные изыскания. Отличие Передовой инженерной школы НГУ от других, как считает Сергей Солобоев, состоит прежде всего в том, что другие ПИШ имеют жесткую специализацию, тогда как исследователи и инженеры ПИШ НГУ имеют уникальную возможность работать на стыке наук.

Участники дискуссии пришли к общему мнению, что необходимо сделать инженерную образовательную идею главной в России. Перед ПИШ стоит важная задача — изменить общественное сознание и отношение к профессии инженера. Для этого требуется планомерная масштабная работа по формированию бренда инженерных специальностей. Пока данная профессия ассоциируется у большинства школьников с прошлым, поэтому следует ее репозиционировать. По мнению Алексея Егорова, необходима перезагрузка инженерного образования. Роман Лаас для поднятия престижа специальности предложил романтизировать образ современного инженера как профессионала, готового решать сложные технологичные задачи в нестандартных условиях. Олег Кравченко поделился опытом привлечения абитуриентов в ПИШ Тульского государственного университета и воспитания из них ответственных специалистов путем погружения в особую экосреду данного вуза.

Жанна Вороная рассказала, каким должен быть бренд ПИШ, для чего он необходим и почему его создание в некоторых ситуациях следует доверить стороннему специалисту. Также она рассказала о вариантах поиска ключевой идеи, привела примеры различных моделей брендов и объяснила, как они проектируются.

— Бренд необходим, чтобы выделяться из ряда остальных и поддерживать связь со своей аудиторией. Прежде всего необходимо найти ключевую идею — кто мы в отличие от остальных. Не чем мы лучше, а чем уникальны. Процесс брендинга — это искусство фокусировки смыслов. И часто университету или ПИШ бывает трудно самим построить бренд, спроектировать его, найти ключевую идею. Часто оказывается, что изнутри не видно чего-то очевидного, что может увидеть внешний наблюдатель, — пояснила Жанна Вороная.

