Оплачивайте парковку и проездные билеты в Санкт-Петербурге через СБП и получайте кешбэк до 10%! Банк «РОССИЯ» и Национальная система платёжных карт (НСПК) внедрили возможность оплаты парковок и проездных билетов через Систему быстрых платежей (СБП) в Санкт-Петербурге. В рамках специальной акции, которая стартовала 1 сентября и продолжится до 31 декабря, автовладельцы, пользующиеся платными парковками, получат кешбэк 5% за оплату или пополнение парковочного счёта через СБП в приложении и на сайте «Парковки Санкт-Петербурга». Также пассажиры городского транспорта Санкт-Петербурга с 7 сентября до 31 декабря получат дополнительную выгоду — кешбэк 10% при пополнении или покупке проездных билетов, в том числе «Подорожника», при оплате через СБП в кассах и аппаратах самообслуживания Метрополитена и в личном кабинете пассажира Санкт-Петербурга на сайте www.podorozhnik.spb.ru. Для зачисления кешбэка на счёт необходимо до оплаты проездных билетов или пополнения парковочного счёта зарегистрироваться в программе лояльности на ресурсах НСПК (сайт или мобильное приложение «Привет!»). Максимальная сумма кешбэка составляет 1000 рублей в месяц. Банк «РОССИЯ» последовательно участвует в модернизации платёжной инфраструктуры общественного транспорта в разных регионах нашей страны. Совместный проект с НСПК в Санкт-Петербурге повысит удобство оплаты проезда на транспорте для пассажиров.

