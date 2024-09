Николаю Мартону, народному артисту России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино с 90-летним юбилеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Актёр уникального дарования, мастер импровизации, человек бесконечно преданный и влюблённый в свою профессию, Вы вписали немало ярких страниц в историю театрального искусства. Многие годы Ваша вдохновенная, живая и естественная игра на легендарных подмостках Александринского театра, художественное чтение, пронзительные моноспектакли трогают сердца публики, надолго остаются в памяти.

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего».

