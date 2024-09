Михаил Мишустин встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Встреча состоялась в рамках официального визита Михаила Мишустина в Республику Узбекистан.

Визит

В начале встречи Председатель Правительства Михаил Мишустин передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения российско-узбекских отношений многопланового сотрудничества, всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

Особое внимание уделено реализации принятых решений и соглашений в ходе государственного визита Президента России в Узбекистан 26–28 мая этого года.

В данном контексте высоко оценены плодотворные результаты очередного заседания совместной комиссии, проведённого накануне.

Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики.

Шавкат Мирзиёев выступил за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем прошла встреча с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой, на которой обсуждались актуальные вопросы по ряду важных направлений двустороннего сотрудничества, включая экономику, культуру и образование, особое внимание было уделено сфере трудовой миграции. Договорились и далее развивать тесный диалог, нацеленный на расширение взаимовыгодного партнёрства.

http://government.ru/news/52635/

