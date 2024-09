Заповедная даль. Политехники — участники волонтёрской программы Фонда Потанина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Старший научный сотрудник международного академического центра компетенций «Технологии интеллектуального предприятия» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Антон Амбражей и доцент Вышей школы административного управления СПбПУ Андрей Бурмистров приняли участие в волонтерской программе Школы благотворительного Фонда Владимира Потанина.

Школа Фонда — это ежегодное событие для участников стипендиальной программы. В 2024 году Школа в третий раз прошла в формате волонтёрских программ на заповедных территориях и объектах культурного наследия России. Партнером выступил благотворительный просветительский фонд «Заповедное посольство».

Два сотрудника Политеха отобрались по итогам конкурса и на 10 дней отправились на остров Попова в Дальневосточный морской заповедник в составе волонтёрской команды из 11 студентов и преподавателей.

Это мой первый волонтерский опыт и надо сказать, что до этого я очень нечётко представлял эту деятельность. Сейчас я понимаю, что волонтёрская работа важна как для тех, кому мы помогаем, так и самим волонтёрам. Мы стали лучше понимать важность особых охраняемых территорий, поняли специфику их деятельности, да и региона в целом, и готовы донести это до других. Остров Попова и сам морской заповедник имеют значительный потенциал для развития, музей остается важной точкой притяжения на острове и потенциальной зоной роста, но, очевидно, что ему нужна помощь. Я благодарен Фонду Потанина и сотрудникам заповедника за возможность посетить такие замечательные места, познакомится с природой острова Попова и прекрасными людями, которые очень много делают для его сохранения , — прокомментировал новый опыт Антон Амбражей.

На заповедных территориях особенно остро ощущается единство и хрупкость нашей природы. Школа Фонда Потанина дает возможность не только внести вклад в её сохранение, но и получить множество интересных знаний по экологии, зоологии, ботанике и т. д. После общения с природой и с замечательными людьми, которые работают в заповедниках, каждый волонтёр становится распространителем ценностей сохранения природы и нашей прекрасной планеты , — поделился своими впечатлениями Андрей Бурмистров.

За время волонтёрской программы участники, среди которых были учащиеся и преподаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Томска, Владивостока, проделали большую работу.

Волонтёры убрали прибрежный мусор в бухте Пограничная, демонтировали старые конструкции, прокладывали дренажные траншеи и приводили в порядок территорию музея. Не забыла команда и про интеллектуальную работу. Специалисты работали над стратегией развития Дальневосточного морского заповедника, предложили эскизы для информационных стендов и значков «Мыс Ликандера», проработали идеи проектов для получения грантов на развитие волонтёрства.

Заповедные территории занимают около 13 % площади нашей страны, а в учреждениях, управляющих ООПТ (особо охраняемые природные территории), трудится не более 12 000 сотрудников. Без союзников в деле охраны природы, которыми становятся волонтеры, сохранять природное наследие и развивать территории невозможно. Волонтёрство — это бесценный опыт, обретая который, человек получает намного больше, чем отдаёт. Это не только возможность стать ближе к природе, это возможность стать ближе к себе. Усилия, пропитанные заботой, отводят в сердце особое место для территории, на благо которой трудится человек. И судьба этой территории навсегда становится частью его личной ответственности , — говорит и. о. замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы» и кэмп-лидер волонтерской группы Светлана Юшкова.

Волонтёры прослушали лекции по природоохранному делу, участвовали в экскурсиях по заповеднику, узнали, как выращивают устриц, гребешков и трепангов. Даже увидели дальневосточную нерпу — ларгу! И, конечно, сделали тысячи красивых фотографий уникальной природы края.

