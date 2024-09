Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Участники чемпионата «Профессионалы» получат стажировки в крупнейших компаниях страны и денежные призы, а работодатели-партнёры найдут кадры, необходимые российской промышленности. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по проведению чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий.

В ходе заседания участники обсудили итоги прошедших чемпионатов и подготовку к предстоящим мероприятиям. Одной из ключевых тем также стала реализация федерального проекта «Профессионалитет».

Открывая заседание, Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Президент Владимир Путин поставил одну из приоритетных задач для нашей страны – сохранение и развитие кадрового и технологического потенциала.

Правительство активно поддерживает качественную трансформацию всей системы образования, и особенно успешно этот процесс проходит в системе среднего профессионального образования.

«В рамках федерального проекта „Профессионалитет“ уже создано 370 образовательных кластеров по 24 отраслям в 79 регионах страны. Один из эффективных инструментов федпроекта – Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству. Такое движение организовано в 2023 году по поручению Президента Владимира Путина. Оно помогает поддержать талантливых молодых специалистов и трудоустроить их в ведущие компании отечественных производителей», – рассказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в 2024 году финал чемпионата «Профессионалы» будет организован совместно с международным форумом-выставкой «Российский промышленник» при содействии Минпромторга. Это поможет увеличить масштаб события и охваты участников.

В ходе совещания Дмитрий Чернышенко поручил дополнительно проработать вопросы стажировок и поощрений для участников чемпионатного движения, расширения списка компаний-партнёров, а также вовлечения в чемпионаты детей участников СВО и представителей новых регионов. Кроме того, была отмечена важность поддержки проектов, направленных на развитие профессионального мастерства, в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

В рамках заседания организационного комитета по проведению чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев отметил, что такие мероприятия являются площадками для демонстрации лучших практик компетенций и навыков. Это места взаимодействия настоящих и будущих профессионалов, представителей бизнеса, государства и сферы образования.

«В 2024 году мероприятия движения прошли во всех 89 регионах нашей страны, были проведены соревнования по более чем двумстам компетенциям. Всего же чемпионатное движение объединило в себе около 500 тысяч конкурсантов, экспертов-наставников, участников профориентационных программ», – сказал Александр Бугаев.

Он обратил внимание на динамику количества конкурсантов на региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в 2024 году к 2023 году. Общее количество конкурсантов регионального этапа в 2024 году составило более 43 тысяч человек.

Александр Бугаев информировал, что в 2023 году в чемпионате высоких технологий и чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» участвовали представители 79 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных государств. В чемпионатах в 2024 году примут участие представители 80 субъектов Российской Федерации и более 10 иностранных государств.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в регионе идёт активная подготовка к финалу чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Он состоится в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Анна Тимофеева также напомнила, что финал чемпионата высоких технологий будет проходить с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала об организации информационной кампании двух чемпионатов.

В заседании также приняли участие заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Анастасия Бондаренко, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Кучушев, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев и другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52654/

MIL OSI