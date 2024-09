Дмитрий Григоренко с рабочей поездкой посетил Магаданскую область

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко посетил с рабочей поездкой Магаданскую область Вице-премьер проверил ход исполнения поручений Председателя Правительства и осмотрел ряд социальных объектов, построенных и обновлённых в рамках национальных проектов.

«Активное участие Магаданской области в национальных проектах позволило выполнить амбициозные задачи качественно и в короткий срок. Мы видим, как обновляется инфраструктура, социальные объекты и создаются новые рабочие места. И это не просто цифры и статистика – это реальная возможность сделать жизнь наших граждан комфортнее и лучше. Теперь важно не сбавлять набранный темп», – прокомментировал Дмитрий Григоренко.

С 2020 года в Магаданской области было построено и обновлено свыше 40 социальных объектов. Среди них – новые школы, детские сады, медицинские учреждения и центры культуры, что значительно улучшает качество жизни колымчан.

В рамках поездки Дмитрий Григоренко посетил один из ключевых объектов областного центра – спортивный комплекс «Президентский». Комплекс работает с прошлого года. Вице-премьер также осмотрел территорию благоустроенного парка «Маяк», где успешно реализованы первые две очереди строительства и готовятся к вводу третья и четвёртая очереди благоустройства.

В 2024 году в Магадане планируется запуск новой современной инженерной школы на 530 мест. Этот проект направлен на обеспечение качественного образования для детей и улучшение образовательной инфраструктуры региона.

Кроме того, в городе активно реализуется проект морского логистического центра. В соответствии с поручением Председателя Правительства проводится модернизация причальных сооружений и портовой инфраструктуры, что позволит восстановить работу объекта.

Также вице-премьер и губернатор региона ознакомились с ходом реализации проекта по строительству нового микрорайона Гороховое Поле в Магадане. Здесь идёт возведение жилых домов и социальных объектов, в частности, школы на 1 тыс. мест, детского сада, образовательного центра и центра реабилитации.

«Мы постарались показать то, что сделали за последнее время в рамках национальных проектов. Хочу подчеркнуть, что без поддержки Правительства России объекты такого качества, такого масштаба вряд ли бы получились. И самое важное, что они востребованы людьми. И мы видим по отзывам, что колымчане дают им высокую оценку. Как только что‑то одно начинаешь хорошо делать, то понимаешь, что следующее должно быть лучше. Выходит определённый стандарт: лучше можно, хуже – уже нельзя. Поэтому такая работа ведётся, и мы будем её дальше продолжать», – сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

При выполнении ключевых проектов и задач Правительство использует цифровую модель управления. Это позволяет эффективно контролировать процесс реализации национальных проектов и оперативно реагировать на возникающие задачи.

Дмитрий Григоренко отметил важность продолжения работы по улучшению социальной инфраструктуры региона и подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия с местными властями для достижения поставленных целей.

Рабочий визит завершился обсуждением перспектив развития Магаданской области и планов по реализации новых социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни местных жителей.

