ГУУ и Мосстат подписали соглашение о сотрудничестве и посадили Аллею в честь 190-летия Московской статистики

10 сентября 2024 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным университетом управления и Управлением Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат).

Ректор ГУУ Владимир Строев и руководитель Мосстата Леонид Калимуллин обсудили уже реализуемые проекты и возможности расширения направлений взаимодействия.

«Наш вуз не первый год взаимодействует с Росстатом, Мосстатом, как в рамках подготовки специалистов, так и в рамках научных исследований. Именно в ГУУ находится одна из старейших кафедр статистики в стране. Сегодня мы решили документально закрепить наше сотрудничество для его дальнейшего расширения», — заметил Владимир Строев.

После этого гости университета и представители ректората ГУУ посадили Аллею статистиков, приуроченную к 190-летию Московской статистики.

«В год 190-летия московской статистики мы решили на территории ГУУ посадить Аллею статистиков, чтобы каждое дерево было посвящено известному ученому, который внес свой вклад в развитие статистики. Мы делаем это впервые, но надеюсь, что эта традиция сохранится и станет ежегодной, а у студентов появятся новые приметы, например, прогуляться по аллее перед сдачей экзамена. Площадкой для Аллеи был выбран именно ГУУ, поскольку мы много лет взаимодействуем по различным проектам, а также именно здесь готовят будущих управленцев, в том числе и для нашей службы», — поделился руководитель Мосстата.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, заместители руководителя Мосстата Александр Шаламов, Наталья Егорова, Наталья Добрыневская, Наталья Алексеева и Денис Глазков, директор НИИ Росстата Рустам Хамзин, директор ГМЦ Росстата Артем Зубков и почетный гость, ученый, автор десятков учебников по статистике Виктор Салин.

