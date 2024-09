В ГУУ разработают дронопорт

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления в рамках Передовой инженерной школы «РосГеоТех» разработают дрон-станцию или дронопорт – робототехнический комплекс по обслуживанию беспилотных летательных аппаратов, в мобильной и стационарной вариациях.

Дрон-станция – это маленький аэродром для БПЛА. Как при участии оператора, так и в полностью автономном режиме беспилотник может взлететь с платформы, выполнить своё полётное задание, приземлиться обратно, сменить аккумуляторы, пройти диагностику и снова взлететь. Цели и задачи могут быть самыми разными. Так, в ГУУ ведутся разработки для нефтегазовой отрасли, проект называется АБРИС – «Автономные беспилотные и робототехнические инновационные системы мониторинга нефтегазовых объектов и геофизических обследований».

В университете, помимо этого, ведется работа над разработкой модели экономического обоснования применения БПЛА.

«Многие компании начали применять беспилотники во всевозможных сферах жизни – это модно, интересно, прогрессивно, привлекает внимание, – говорит директор Центра управления инжиниринговыми проектами и руководителем молодёжной лаборатории ГУУ Владимир Филатов. – Но у любых действий должно быть экономическое обоснование. Один из наших проектов как раз посвящён экономическому обоснованию применения БПЛА. Эти сценарии мы уже применяли в Южно-Сахалинске на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024». В частности, были смоделированы сценарии применения беспилотников для мониторинга нефтепроводов. Дроны могут осматривать нефтепровод на предмет незаконных врезок, оценивать его техническое состояние, находить утечки и разливы».

Кроме того, авторы модели учитывают фактор логистики: ведь в ряде случаев экономически целесообразнее применять традиционные виды транспорта для доставки грузов, чем десятки, а то и сотни дронов, которые требуют обслуживания, соответственно оплаты обслуживающего персонала и запчастей, ангара для хранения, взлётно-посадочных площадок.

«Вот это всё мы и анализируем, просчитываем заранее: сколько будет стоить в рублях для сравнения доставка груза в 500 кг из точки А в точку В с помощью беспилотника, вертолёта, грузовика. Учитываем стоимость лётного часа, стоимость работы оператора, время на развёртывание, время на обслуживание. Всё, даже такие параметры, как типы бортов у грузовиков. Технология без теории неэффективна», – отметил Филатов.

