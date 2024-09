В ГУУ обсудят перспективные направления развития инклюзивного образования в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 11 по 12 сентября на базе Государственного университета управления состоится двухдневный выездной семинар по супервизии и обучению руководителей и сотрудников сети РУМЦ.

Основная цель проведения семинара – повышение эффективности сетевого командного взаимодействия представителей сети РУМЦ, направленного на развитие инклюзивного высшего образования.

В мероприятии примут участие первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев, заместитель Министра науки и высшего образования Ольга Петрова, представители органов государственной власти, а также представители всех ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые созданы по решению Министерства науки и высшего образования России на базе вузов в разных регионах России.

Основные задачи семинара:

провести обучение участников семинара по программе «Проектирование траекторий развития инклюзивного высшего образования»;

обосновать направления развития инклюзивного высшего образования;

разработать дорожные карты деятельности сети РУМЦ до 2030 г. по основным направлениям развития инклюзивного высшего образования;

разработать комплекс мероприятий деятельности РУМЦ на 2025 г. как основы для формирования госзадания.

Напомним, что на базе Государственного университета управления создан и успешно работает с 2016 года ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. который является куратором 4 регионов: Москва, Московская область, Орловская область и Смоленская область.

