В Бийске успешно завершилась 23-я Международная конференция по криптографии SIBECRYPT

Международная конференция «Компьютерная безопасность и криптография» имени Г. П. Агибалова успешно прошла со 2 по 7 сентября в Бийске на базе Бийского технологического института.

Участие в конференции приняли более 150 специалистов и студентов из Новосибирска, Томска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Иркутска, Таганрога и Бийска.

На протяжении нескольких дней преподаватели и студенты представляли секционные доклады в области компьютерной безопасности, математических основ информатики и прикладной дискретной математики. Помимо этого участников ждали экскурсии и творческий вечер.

— Отдельно хотелось бы отметить лекцию А. В. Черемушкина, академика Академии криптографии РФ, о современных угрозах компьютерной безопасности, которая была более чем актуальна и очень запомнилась всем слушателям. А также блестящие лекции С. П. Панасенко о низкоресурсном аутентифицированном шифровании и Е. С. Малыгиной о постквантовых цифровых подписях дополнительного раунда NIST. Вообще эта конференция запомнилась многими прекрасными докладами, — делится впечатлениями председатель организационного комитета SIBECRYPT, доцент НГУ Наталья Токарева.

SIBECRYPT — одна из ведущих конференций по криптографии и компьютерной безопасности в России, ежегодно проходящая в разных городах Сибири. Ее цель — обсуждение фундаментальных математических проблем криптографии и защиты информации в компьютерных системах и сетях, обмен научными результатами по развитию теоретических основ и созданию программно-аппаратных средств компьютерной безопасности.

В этом году конференция проходила в Бийске при поддержке Международного математического центра в Академгородке, Томского государственного университета, Северо-Западного центра математических исследований им. Софьи Ковалевской. В число организаторов входят Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ, Академия криптографии Российской Федерации, Московский государственный университет.

