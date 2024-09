5-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов провели в Ташкенте заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Абдулла Нигматович! Дорогие друзья!

Прежде всего хочу всех вас поблагодарить за тёплый приём в Ташкенте, за традиционное узбекское гостеприимство.

Сегодня мы проводим уже пятое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Этот формат позволяет нам эффективно решать все вопросы двустороннего сотрудничества и, конечно, способствует решению тех стратегических задач, которые перед нами ставят наши лидеры – Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиёев.

Мы с Вами, Абдулла Нигматович, регулярно встречаемся, в том числе и на разных международных площадках. И это понятно, ведь Узбекистан является надёжным партнёром России. Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения, учёта интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие. Вы сказали, Россия является одним из лидеров по объёму внешней торговли с Узбекистаном. В прошлом году российско-узбекский товарооборот вырос на 11,5% и превысил 820 млрд рублей. А в первом полугодии текущего – прибавил ещё почти 9%. Во время государственного визита Владимира Владимировича Путина в Ташкент в мае наши президенты поставили перед нами амбициозную цель – к 2030 году в три раза увеличить объёмы совместной торговли. Считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи. А самое главное, уважаемый Абдулла Нигматович, уважаемые друзья, – это наш обоюдный настрой на плодотворную деятельность.

Регулярное общение поддерживаем, как я уже сказал, на всех уровнях. С Вами, Абдулла Нигматович, недавно виделись в ходе Кавказского, инвестиционного форума в Грозном в июле, Вы упомянули об этом. В постоянном контакте наши вице-премьеры и другие члены правительств. Большой вклад в решение практических вопросов вносит межправкомиссия по экономическому сотрудничеству. С российской стороны её возглавляет первый вице-премьер Правительства России Денис Валентинович Мантуров и с вашей стороны – Жамшид Абдухакимович Ходжаев. Хочу обоих коллег поблагодарить за конструктивную работу.

В текущем году на более высокий уровень вышло и межрегиональное взаимодействие. Состоялось первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием наших Президентов – Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева.

Рассчитываем, что межрегиональные отношения будут укрепляться, дадут старт новым востребованным проектам в самых разных сферах, в том числе таким как совместные индустриальные зоны. Предлагаем также особое внимание уделить вопросам усиления транспортной связности наших государств. Вместе развивать надёжные международные логистические коридоры – для увеличения как грузовых, так и пассажирских перевозок.

Перспективным является углубление промышленной кооперации, расширение экспортно-импортных цепочек. Сегодня мы с вами посмотрели на «TEXNOPARK», он нас всех впечатлил – это огромная работа наших узбекских друзей, и она действительно показывает замечательные результаты как в плане объёмов промышленного производства, так и проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Хочу вас искренне поздравить с успехом этого проекта.

Наш бизнес активно инвестирует в экономику Узбекистана. В Республике – 3 тыс. предприятий с российским участием. Они вовлечены в различные проекты в ключевых областях. Среди них такие отрасли, как лёгкая, химическая, горнодобывающая промышленности…

Продолжение следует…

