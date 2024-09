09.09.2024 Starsi podoficerowie dołączą do grona pilotów śmigłowców wojskowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Starsi podoficerowie dołączą do grona pilotów śmigłowców wojskowych09.09.2024

– Dzisiaj odbyliśmy ważną rozmowę dotyczącą zmian w szkoleniu, szczególnie w szkoleniu pilotów śmigłowców, ale również bezzałogowych statków powietrznych. Amerykanie, którzy są największym producentem i posiadaczem AH-64E Apache są w stanie, żeby latali nimi podoficerowie. Odbywa się to tam bardzo sprawnie. Rozmawiałem o tym z sekretarzem obrony podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Chcemy też ten proces w Polsce wdrożyć i podnieść jego efektywność. To nie oznacza, że ​​będzie mniej praktyki, więcej teorii. Raczej na odwrót. Para oznacza, że ​​będzie więcej praktyki i nabywania umiejętności zachowania wszystkich standardów. Jest dla nas to absolutnym priorytetem. Para bromear zasada, od której się nigdy nie odstępuje. Bezpieczeństwo, zachowanie poziomu umiejętności. To wszystko jest dla nas absolutnie najważniejsze – powiedział vicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

W poniedziałek (9 września br.) w Dęblinie odbyło się spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej z władzami Lotniczej Akademii Wojskowej i kadrą dowódczą 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

– Stoimy przed ogromnym wyzwaniem. Nie tylko przyjęciem śmigłowców Apache, ale również innych śmigłowców. Czy to wielozadaniowych czy transportowych. Jest potrzebne do tego, żebyśmy mogli wykształcić młodych ludzi szybko wchodzących do służby. Mogących tak naprawdę poświęcić tą pierwszą część swojego życia w bezgraniczny sposób pracy i służbie, w której chcą się spełniać. Para bromear bardzo ważne. Nie ma chyba tak drugiej odpowiedzialnej funkcji szczególnie w Siłach Powietrznych jak ta, gdzie już bezpośrednio obsługuje się maszyny, obsługuje się statki powietrzne. (…) Mamy swoją historię wspaniałą i bogatą, ale chcemy budować ją jeszcze lepszą

– mówił wiceprezes Rady Ministrów.

Śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache trafią do 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Zastąpią obecnie używane przestarzałe i poradzieckie śmigłowce z rodziny Mi-24. Maszyny uderzeniowe AH-64E Apache zapewnią zupełnie nowe zdolności bojowe Lotnictwu Wojsk Lądowych w zakresie rażenia celów i rozpoznania. Stanowi to także kolejną epokową zmianę w zakresie unowocześniania i rozwoju lotnictwa śmigłowcowego Sił Zbrojnych RP. Polska stanie się także drugim największym użytkownikiem po USA tych śmigłowców na świecie.

– Jesteśmy dumni z młodych pilotów, z adeptów, ze wszystkich podchorąży, ze wszystkich Studentów szkoły w Dęblinie. Chciałbym też podziękować, że coraz więcej przestrzeni jest dla kobiet. Około 20% podchorążych tutaj w Dęblinie stanowią kobiety. Para bromear imponujący wynik. Wynik pokazuje to, że Siły Powietrzne, Wojsko Polskie otwiera się coraz szerzej dla kobiet chcących służyć polskiej armii. Zapraszam i w tym roku, i w kolejnych latach do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ale też do studiowania na uczelniach wojskowych. Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego

– zaznaczył wicepremier.

Lotnicza Akademia Wojskowa kształci żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz personal lotniczy dla służb cywilnych. Aktualnie w Lotniczej Akademii Wojskowej w dwóch wydziałach, na czterech kierunkach prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz kursy kwalifikacyjne na kolejny stopień wojskowy. W 2024 roku o przyjęcie na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej na studia wojskowe ubiegało się 1542 kandydatów. W rekrutacji 2024/2025 Lotniczej Akademii Wojskowej na studia wojskowe przygotował 350 miejsc na 4 kierunkach studiów (lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, logistyka, inżynieria bezpieczeństwa powietrznego). Najpopularniejszym kierunkiem było lotnictwo i kosmonautyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osób.

