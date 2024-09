Центры трансфера технологий становятся незаменимым звеном инновационной экосистемы вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

IV Национальный Форум трансфера технологий (ФТТ) — мероприятие-спутник Международного форума технологического развития «Технопром», — состоялся 27-28 августа 2024 года. На нем присутствовали представители Центров трансфера технологий вузов и научных организаций со всей страны – от Белгорода до Тихого океана. Организатором ФТТ стал Центр трансфера технологий и коммерциализации НГУ в партнерстве с Фондом Научно-технического развития г. Санкт-Петербурга.

В рамках форума состоялось 12 мероприятий — панельные дискуссии, круглый стол «Коллаборация Центров трансфера технологий для совместной коммерциализации научно-технических проектов в интересах реальной экономики» и серия экспертных заседаний «Государственно-частное партнерство при реализации научных и коммерческих проектов». Форум состоял из двух потоков, мероприятия которых проходили последовательно, благодаря чему его участники имели возможность посетить все панельные дискуссии и высказать мнение по поводу обсуждаемых проблем и озвучить предложения относительно дальнейшего развития и эффективного взаимодействия Центров трансфера технологий. Первый поток из пяти панельных дискуссий был посвящен актуальным вопросам развития Центров и развитию сетевого взаимодействия между ними.

Предметами обсуждений стали следующие темы: место ЦТТ в экосистеме вуза или института: цели, задачи, функции; выстраивание структуры сетевого взаимодействия ЦТТ и определение потребности в оформлении такой структуры проблемы, связанные с несанкционированным выводом результатов интеллектуальной деятельности из университетов и научных организаций. Участники дискуссий обсудили также новые возможности, которые открываются перед университетами и институтами в связи с увеличивающимися запросами от высокотехнологичных отраслей российской экономики.

Одним из важных мероприятий была отдельная панельная дискуссия, на которой рассматривались сценарии деятельности Центров трансфера технологий после завершения программы грантовой поддержки, за счет которой они были созданы и до настоящего времени функционируют.

— Участники ФТТ предложили и проанализировали стратегии дальнейшего развития ЦТТ. Были высказаны различные мнения, обобсуждались несколько бизнес-моделей. Рассчитывать на 100-процентное финансирование со стороны государства неправильно, решением проблемы может стать внебюджетное софинансирование. Ни в отечественной, ни в международной практике пока не существует аналогичных Центров трансфера технологий, которые могли бы самостоятельно финансировать свою деятельность на 100%, потому что она связана с длинными инвестиционными циклами. Нередко от момента появления концепции до разработки, ее защиты и выхода на рынок проходит три, пять и более лет. Поэтому на этапах создания, развития и запуска новых проектов необходима государственная поддержка, — сказал директор Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета Александр Квашнин.

На отдельной панельной дискуссии обсуждалась проблема сетевого взаимодействия Центров трансфера технологий и необходимость создания сети Центров. В обсуждении принимали участие представители всех 38 ЦТТ, а также департаментов развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего образования РФ, которые являются кураторами исполнения грантов, полученных центрами.

— Мы уже развиваем сетевое взаимодействие между Центрами трансфера технологий. В настоящий момент оно налажено в формате еженедельных видеоконференций Центров с Министерством науки и высшего образования РФ в лице департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий. На этих совещаниях в режиме онлайн мы обсуждаем актуальные общие вопросы, а также проблемы индустриальных партнеров, которые рассказывают на этих совещаниях о технологических запросах. Мы пока не создали формальную сеть, но уже начали работать, выстраивая двусторонние связи со многими научными организациями и университетами. Например, у нас существует соглашение с Московским институтом стали с сплавов о вступлении ЦТТ НГУ в сеть открытых инноваций и участии во взаимодействии с крупными индустриальными партнерами. Также мы подписали соглашение о взаимодействии с Московским авиационным институтом, проявляющим большой интерес к опыту НГУ в развитии направления аэрокосмической отрасли. На форуме «Технопром-2024» мы продолжили развитие перспективных контактовперспективные контакты с представителями трех университетов – Томского государственного университета, Самарского государственного медицинского университета и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Объектом взаимного интереса стала технология, разработанная группой ученых Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН под руководством доктора физико-математических наук Ирины Швейгерт. Научные сотрудники института разработали технологию и оборудование, позволяющее применять холодную плазму в терапии онкологических заболеваний и косметологии. Данная перспективная технология может найти широкое применение в медицине и косметологии, поэтому мы, имея с данным Институтом соглашение о взаимодействии по коммерциализации технологий, представили ее на форуме и получили заинтересованные отклики от наших новых партнеров — трех вузов. У данных вузов наработан опыт по регистрации медицинских изделий и их выводу на рынок, — пояснил Александр Квашнин.

На мероприятиях второго потока обсуждались насущные вопросы взаимодействия ЦТТ с индустриальными партнерами. Большое содействие в проведении этих мероприятий организаторам форума оказал Фонд научно-технического развития г. Санкт-Петербурга. Его специалисты привлекли к участию в дискуссиях представителей Национальной ассоциации трансфера технологий. На форум прибыли исполнительный директор ассоциации Алексей Филимонов и ведущие сотрудники данной организации. Одним из докладчиков и экспертов стал известный ученый в области коммерциализации и трансфера технологий, развития технологического предпринимательства доктор физико-математических наук Нижегородского государственного университета и Московского физико-технического университета Владимир Антонец.

Многие представители Центров трансфера технологий высказали мнение о том, что в настоящее время необходимо повышать квалификацию в области трансфера технологий не только ученых и профессорско-преподавательского состава вузов и научных организаций, но и работать над повышением квалификации индустриальных партнеров, выступающих заказчиками НИОКР и других работ для вузов и научных организаций с индустриальными партнерами, которые выступают заказчиками. Это важно, чтобы они могли правильно формулировать свои технологические запросы и квалифицированно формировать технические задания, что существенно облегчало бы взаимодействие вузов и научных организаций с индустрией и промышленностью.

— С каждым годом мероприятия Форума трансфера технологий становятся все более представительными. Важную роль в данном случае играет всесторонняя поддержка Правительства Новосибирской области в лице вице-губернатора Ирины Викторовны Мануйловой и Министерства науки и инновационной политики НСО. Центры трансфера технологий в настоящее время становятся незаменимой частью экосистемы университетов, которые развиваются по трем направлениям: образование, научно-исследовательские направления и инновации. В данных условиях все, что связано с выводом технологий на рынок, имеет важное значение, начиная с ранних стадий — выявления результатов интеллектуальной деятельности, разработки оптимальных стратегий защиты, оценки потенциала коммерциализации, а затем – ее реализации. Этим и занимаются Центры трансфера технологий. Кроме того, многие ЦТТ осуществляют и образовательную деятельность в виде повышения квалификации сотрудников и студентов вузов, а также оказывают услуги по дополнительному профессиональному образованию в области защиты и управления интеллектуальной собственности. В частности, ЦТТК НГУ регулярно проводит курсы по теории решения изобретательских задач, по полуавтоматизированной подготовке отчетов НИОКР, патентным исследованиям с применением искусственного интеллекта, — сказал Александр Квашнин.

