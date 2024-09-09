Финансовые новости: Союзному государству 25 лет (09.09.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 9 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства»:

— серебряную номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0509),

— из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей (каталожный № 5015-0071).

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Описание монеты из драгоценного металла:

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Описание монеты из недрагоценных металлов:

Монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеет форму круга диаметром 27,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки — надпись «БАНК РОССИИ», номинал монеты «25 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.».

На оборотной стороне монеты расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов.

Тираж монеты — 50,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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