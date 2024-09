Финансовые новости: Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Публикуется в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Указанием Банка России от 26 декабря 2019 года № 5379-У «О регистрации Банком России организаций в качестве операторов платежных систем, включении иностранных организаций, являющихся операторами иностранных платежных систем, в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке ведения реестра операторов платежных систем и реестра операторов иностранных платежных систем», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2020 года № 57916. Ещё + Свернуть –

http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94324page

