Татьяна Голикова: В текущем учебном году в вузах предусмотрено более 145 тыс. мест для целевого обучения

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для выработки дополнительных механизмов реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В повестке – предварительные итоги приёма на целевое обучение в образовательные организации высшего образования на 2024/2025 учебный год.

«В рамках приёмной кампании 2024/2025 учебного года общее количество мест в вузах для целевого обучения составило порядка 145,4 тыс., что на 3,8 тыс. мест больше, чем годом ранее. По целевой квоте на программы бакалавриата и специалитета уже зачислено около 39 тысяч человек. Приём на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки в настоящее время ещё продолжается», – отметила Татьяна Голикова.

Информационная система, созданная на базе цифровой платформы «Работа России», позволяет видеть как динамику подачи и распределения заявок работодателей, так и динамику подачи заявлений абитуриентами.

По результатам приёмной кампании на программы бакалавриата и специалитета больше всего абитуриентов было зачислено в области здравоохранения и медицинских наук (72,7% квоты), сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук (46,6% квоты).

Лидерами по популярности у абитуриентов, желающих пройти целевое обучение, оказались следующие направления подготовки: лечебное дело, педиатрия, педагогика, стоматология, ветеринария, агроинженерия, электроэнергетика и электротехника, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, проектирование авиационных и ракетных двигателей.

Вузами, зачислившими наибольшее количество абитуриентов на целевое обучение, стали Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Московский авиационный институт, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, МИРЭА – Российский технологический университет, Ростовский, Башкирский, Уральский, Самарский, Новосибирский, Волгоградский, Кемеровский, Кубанский государственные медицинские университеты.

При этом наибольший конкурс при поступлении на целевое обучение был в Высшей школе экономики (7 человек на место), Новосибирском государственном техническом университете (6 человек на место), Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И.Пирогова, Тюменском и Казанском государственных медицинских университетах, Казанском федеральном университете (5 человек на место).

Среди регионов в первую десятку по целевому набору в вузы вошли Москва (6430 человек), Санкт-Петербург (3128 человек), Ростовская область (1319 человек), Республика Башкортостан (1299 человек), Свердловская область (1262 человека), Республика Татарстан (1094 человека), Новосибирская область (1021 человек), Краснодарский край (1017 человек), Красноярский край (849 человек), Воронежская область (846 человек).

По итогам заседания Министерству науки и высшего образования поручено в нормативные сроки подвести окончательные итоги приёма на целевое обучение в образовательные организации высшего образования на 2024/2025 учебный год в разрезе областей образования, регионов, работодателей, вузов и проинформировать соответствующие федеральные органы исполнительной власти и регионы. Рассмотреть возможность увеличения контрольных цифр приёма, включая целевой приём в наиболее популярные вузы и по наиболее актуальным специальностям и направлениям подготовки, востребованным экономиками регионов и страны в целом.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти было поручено доработать формирующийся нацпроект «Кадры» в части включения в него мероприятий по мониторингу трудоустройства выпускников целевого обучения, в том числе по полученной специальности.

