«Роснефть» за пять лет на 25% снизила нагрузку на атмосферный воздух

Международный день чистого воздуха для голубого неба 7 сентября отмечался в пятый раз с момента его учреждения в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН.

«Роснефть» за пять лет направила на охрану окружающей среды более 270 млрд рублей, что позволило предприятиям Компании значительно улучшить ряд экологических показателей, в том числе сократить на 25% валовую нагрузку на атмосферный воздух.

«Роснефть» в рамках содействия Национальным целям развития России и в поддержку Федерального проекта «Чистый воздух» разработала план действий, предусматривающий создание корпоративной программы по сокращению промышленных выбросов.

В 2023 году Компания увеличила объем «зеленых» инвестиций на 12%. В частности, на охрану атмосферного воздуха было направлено 3,84 млрд руб.

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН и ежегодно подтверждает приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития.

Ключевой стратегический ориентир Компании – достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В течение нескольких лет «Роснефть» реализует проект контроля неорганизованной эмиссии метана и других углеводородов. Всего воздушным и наземным мониторингом источников эмиссии метана в 2023 году было охвачено более 800 объектов на 27 добывающих предприятиях.

Экологические ориентиры Компании включают наращивание добычи природного газа, как топлива с более низким уровнем выбросов парниковых газов; разработку и выпуск новых видов продукции, которые позволяют потребителям снизить воздействие на окружающую среду, сократить свой углеродный след и повысить эффективность производственных объектов.

«Роснефть» разрабатывает и внедряет собственные современные технологии, в том числе в области контроля качества атмосферного воздуха. Так, специалистами лаборатории Компании разработаны новые методики контроля атмосферного воздуха, которые аттестованы и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Их внедрение на 35% повысило эффективность контроля за состоянием атмосферного воздуха на ряде предприятий.

В 2023 году затраты Компании на научно-исследовательские работы с экологическим эффектом, в том числе целевые инновационные проекты, составили 316,4 млн руб.

Новые природоохранные технологии внедряются и при реализации флагманского проекта «Восток Ойл», что позволит в период его работы в четыре раза снизить удельную интенсивность выбросов по сравнению с показателями новых месторождений крупнейших международных компаний.

«Роснефть» традиционно уделяет большое внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. В 2023 году предприятия Компании высадили в регионах присутствия около 10 млн саженцев деревьев, а за последние три года – более 26 млн.

