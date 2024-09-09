Пять лучших статей на русском языке за 09.09.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В сегодняшним аналезе, нам показывают новые открытия экономики и социальной сферы. Московский метрополитен предоставляет нам новую станцию “Потапово”. Такие тенденции приводят к росту цен и научно-техническим прогрессам. Вместе с тем нарастает духовная сфера, культура и спорт. Компания “Роснефть” радует нас экологическими показателями атмосферного воздуха.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Союзному государству 25 лет (09.09.2024)

Банк России 9 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства»:

— серебряную номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0509),

— из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей (каталожный № 5015-0071).

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2. При поддержке «Роснефти» в Марокко прошел Чемпионат мира по пляжному самбо

При поддержке «Роснефти» в Касабланке (Марокко) завершился IV Чемпионат мира по пляжному самбо. Российские спортсмены стали победителями командного турнира и завоевали наибольшее количество медалей в индивидуальном зачете.

3. В Политехе прошёл Кампус тренеров и преподавателей под эгидой «Газпром нефти»

В этом году Кампус внутренних тренеров и преподавателей прошёл в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. В мероприятии участвовали около 400 тренеров «Газпром нефти», СИБУРа и Росатома, а также преподавателей образовательных организаций, входящих с системы «Газпром нефти» «Лига вузов» и «Лига колледжей». Кампус был посвящён лучшим тренерским практикам, новым образовательным методикам, мотивационным встречам и нетворкингу.

4. «Роснефть» за пять лет на 25% снизила нагрузку на атмосферный воздух

Международный день чистого воздуха для голубого неба 7 сентября отмечался в пятый раз с момента его учреждения в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН.

«Роснефть» за пять лет направила на охрану окружающей среды более 270 млрд рублей, что позволило предприятиям Компании значительно улучшить ряд экологических показателей, в том числе сократить на 25% валовую нагрузку на атмосферный воздух.

5. Московский метрополитен: открыта новая станция «Потапово» на старейшей линии 1

Московский метрополитен

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл новую станцию на Линии 1 «Потапово». Эта станция стала девятой остановкой метрополитена в Новой Москве, призванной повысить удобство поездок.

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