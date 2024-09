При поддержке «Роснефти» в Марокко прошел Чемпионат мира по пляжному самбо

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» в Касабланке (Марокко) завершился IV Чемпионат мира по пляжному самбо. Российские спортсмены стали победителями командного турнира и завоевали наибольшее количество медалей в индивидуальном зачете.

В соревнованиях приняли участие самбисты из 17 стран. В первый день состязаний спортсмены боролись за звание сильнейших в индивидуальном зачете, во второй день прошел смешанный командный турнир. Каждая команда состояла из 5 человек (3 мужчины и 2 женщины) в пяти весовых категориях. В индивидуальном зачете поединки прошли в восьми весовых категориях. Чемпионат мира по пляжному самбо впервые провели на Африканском континенте.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. С 2013 года Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За время сотрудничества проведены десятки ярких чемпионатов российского и международного уровня.

