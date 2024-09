Политех принял участие в мониторинге выборов парламента Азербайджана

Source: MIL-OSI Russian Language News

В сентябре в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) страны. Мониторинг электорального процесса вели международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Ректор Политехнического университета Андрей Рудской возглавляет экспертный совет по науке и образованию при МПА СНГ, предметом деятельности которого является модельное законотворчество. Это предопределяет профессиональную заинтересованность в мониторинге парламентских выборов стран Содружества, ведь членами экспертного совета являются в том числе и парламентарии государств СНГ.

Андрей Рудской совместно с генеральным секретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким проводят активную и плодотворную работу в сфере развития принципов уважения государственного суверенитета, беспристрастности, оказания действенной помощи, закреплёнными в Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ.

Воспитание социально и профессионально компетентной личности, становление гражданственности и законности в условиях современной действительности является главной целью современного образования, а выборы — это неотъемлемая демократическая составляющая развития национального государства, зависящая от сформированности правосознания человека , — отметил Андрей Иванович.

Для мониторинга и экспертизы выборов в Азербайджан был направлен представитель Политехнического университета, директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы, член экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ Дмитрий Мохоров, обладающий специальными познаниями в сфере юриспруденции, избирательного процесса и экспертной деятельности. В группу международных наблюдателей входили депутаты и сенаторы из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, должностные лица ассамблеи и эксперты МПА.

В рамках мониторинга парламентских выборов в Азербайджане состоялась встреча Дмитрия Мохорова в составе международных представителей с председателем Конституционного суда Азербайджана Фархадом Абдуллаевым. Председатель отметил важность мониторинга выборов и отдельно обратил внимание на перспективы международного сотрудничества в сфере современного юридического образования в контексте развития научно-образовательного содружества как на уровне стран, так и на уровне отдельных университетов — для обмена опытом, научными наработками, образовательными стратегиями и перспективами. В свою очередь Дмитрий Мохоров отметил высокие достижения Политехнического университета не только в развитии технической науки, но и в подготовке востребованных высококвалифицированных юридических кадров.

Директор ВШ ЮиСТЭ посетил Национальную академию наук Азербайджана, где был организован отдельный избирательный участок, а также побывал в нескольких высших учебных заведениях Баку.

Взаимодействие с представителями государственного управления, научной и образовательной среды Азербайджана способствует дальнейшему развитию и укреплению международных связей, разработке и реализации программ межгосударственного сотрудничества.

Образование — это основа государственности, национального развития и коллективной безопасности, способствующее новым векторам развития исторической дружбы государств Содружества , — отметил Дмитрий Мохоров во время встречи с представителями научно-образовательного сообщества Азербайджана.

После голосования международные наблюдатели от МПА СНГ во главе с координатором мониторинговой группы представителей, первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным провели совещание и пресс-конференцию, на которых обсудили информацию о проделанной работе и приняли итоговые резолюции. Эксперты отметили, что выборы в Азербайджане прошли на высоком организационном и демократическом уровне.

