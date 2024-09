Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Откройте счёт участника закупок в Банке «РОССИЯ» без комиссии! Банк «РОССИЯ» отменяет комиссии за открытие и ведение специального счёта участника закупок 🛈. Банк «РОССИЯ» является уполномоченным банком для открытия специальных счетов закупок и имеет соглашения со всеми электронными торговыми площадками (ЭТП), утверждёнными распоряжением Правительства РФ от 12.07.18 № 1447-р. При открытии спецсчёта в Банке «РОССИЯ» вы сможете автоматически пополнять его с другого счёта при недостаточности средств, получать ежедневный отчет по операциям в Клиент-банке, а также размещать остаток денежных средств на специальном счёте в неснижаемые остатки. Ограничений по количеству специальных счетов нет — можно иметь любое количество в Банке «РОССИЯ» или использовать один счёт для участия в торгах на всех электронных площадках. Открыть специальный счёт участника закупок можно дистанционно, направив заявление по Системе «Клиент-Банк» или зарезервировать специальный счёт онлайн на сайте. Узнайте о продуктах и услугах Банка «РОССИЯ» более подробно в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://abr.ru/about/news/13642/

MIL OSI