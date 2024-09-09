Московский метрополитен: открыта новая станция «Потапово» на старейшей линии 1

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московский метрополитен

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл новую станцию на Линии 1 «Потапово». Эта станция стала девятой остановкой метрополитена в Новой Москве, призванной повысить удобство поездок.

Среди особенностей станции – первая отапливаемая станция наземного метро и футуристический дизайн. Появление станции «Потапово» принесло району ряд преимуществ.

К ключевым преимуществам относятся:

Ускоренный проезд к различным социальным объектам, образовательным учреждениям и Большой кольцевой линии. Например, проезд до станции «Проспект Вернадского» на Большой кольцевой линии теперь в 2,5 раза быстрее.

Ежедневная экономия времени в пути для пассажиров составляет до 40 минут.

Улучшение доступности близлежащих жилых комплексов для 50 000 москвичей, для которых метро теперь находится в шаговой доступности.

Снижение загруженности станций «Бунинская аллея», «Теплый стан» и «Новомосковская» на 25 %.

Снижение загруженности станций «Бунинская аллея», «Теплый стан» и «Новомосковская» на 25 %. Снижение трафика на Калужском шоссе на 10 %.

С открытием «Потапово» более 200 000 жителей Коммунарки и прилегающих районов получили доступ к новым удобным маршрутам. К 2030 году в ТиНАО (Новая Москва) планируется построить 27 станций железнодорожного транспорта, включая МКД. Это событие стало продолжением усилий мэра Собянина по развитию транспортной инфраструктуры ТиНАО, – отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первая в городе надземная станция с подогревом расположена вдоль коридора Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой.

Последнее десятилетие стало переломным для линии 1, старейшей в Московском метрополитене, открытой в 1935 году. Если до 2014 года на ней было всего 19 станций, то сейчас она насчитывает 27 действующих станций. Продление так называемой красной линии на новые городские территории стало важной вехой в программе развития московского метрополитена.

В перспективе планируется введение нового электродепо «Столбово», что, как ожидается, удвоит частоту движения поездов на южном радиусе линии.

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