Михаил Мишустин и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетили ООО «Texnopark» в Ташкенте

Компания «TEXNOPARK» образована 10 июня 2019 года и объединяет группу высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных промышленных предприятий. Площадь предприятия: 103 га – общая и 50 га – производственная. Количество сотрудников – 5 тысяч человек. Уровень локализации 35–40%.

ООО «TEXNOPARK» было создано в целях организации производства по выпуску импортозамещающей промышленной продукции и бытовой техники в широком ассортименте, а также создания новых рабочих мест.

Крупными партнёрами ООО «TEXNOPARK» являются такие бренды, как Pietro Fiorentini (Италия) и Samsung Electronics (Корея), Whirlpool (Китай), Shanghai Mitsubishi (Китай), Moss Alliance (Швейцария).

В настоящее время на территории ООО «TEXNOPARK» действуют 12 производств. В частности, производятся бытовые холодильники и морозильники, электронные приборы учёта газа, промышленные кондиционеры и системы охлаждения, лифты и эскалаторы, водяные насосы, фурнитуры и аксессуары для дверей и оконных рам, алюминиевые композитные панели, панельные радиаторы, производство пресс-форм и штампов, металлоконструкции и сэндвич-панели с PIR-наполнителем, стиральные машины и HPL-панели.

