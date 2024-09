Марат Хуснуллин: Порядка 58 тысяч пострадавших дольщиков получили выплаты с 2019 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство уделяет большое внимание помощи пострадавшим дольщикам. В частности, с использованием федеральных механизмов гражданам предоставляются выплаты по решениям наблюдательного совета Фонда развития территорий.

«Продолжаем реализацию решений, принятых наблюдательным советом ФРТ, направленных на защиту участников долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Так, с начала 2019 года были осуществлены выплаты компенсаций для 57,9 тысячи граждан в 57 регионах», – сообщил Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета ППК «Фонд развития территорий» Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, сумма выплат за этот период достигла 172 млрд рублей.

«Системная работа в этом направлении совместно с федеральным фондом и командами регионов продолжается. С января по август текущего года выплаты из федерального бюджета получили 11 тысяч пострадавших дольщиков с компенсацией на общую сумму в размере 44,2 млрд рублей», – сказал заместитель Министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий или почтовой службой на адрес ФРТ: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5.

«Регионами с наибольшим числом граждан, получивших компенсации с января по август текущего года, стали Ленинградская и Ульяновская области, а также Ставропольский, Краснодарский и Красноярский края. В этих субъектах денежные выплаты получили почти 6 тысяч человек», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Напомним, для помощи дольщикам используют федеральные и региональные механизмы. К первым относят завершение строительства проблемного объекта и выплаты компенсаций участникам долевого строительства по решениям наблюдательного совета ФРТ, ко вторым – привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты и др.

