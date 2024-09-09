Коллективу Академического Малого драматического театра – Театра Европы

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9 сентября МДТ отмечает 80-летний юбилей.
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 80-летием Академического Малого драматического театра – Театра Европы.
Ленинградский областной драматический театр малых форм был основан в конце Великой Отечественной войны. Менялись времена, названия театра, неизменной оставалась любовь публики.
Особая страница в истории МДТ началась с приходом Льва Додина. Он создал по‑настоящему уникальное творческое пространство, в котором органично сочетались традиции и новаторство, рождались интересные идеи, новые формы. Театр приобрёл свой неповторимый стиль, отличался глубоким и неожиданным прочтением классики, интересными художественными и сценическими решениями. Каждый спектакль – сложные картины жизни, философские размышления, подлинные чувства и переживания.
80 лет МДТ является центром притяжения для любителей драматического искусства, заставляет зрителей сопереживать, дарит эмоции. Именно поэтому у него так много преданных поклонников.
Желаю вам вдохновения, новых успехов, ярких проектов.
М.Мишустин
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