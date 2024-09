Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

9 сентября МДТ отмечает 80-летний юбилей.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 80-летием Академического Малого драматического театра – Театра Европы.

Ленинградский областной драматический театр малых форм был основан в конце Великой Отечественной войны. Менялись времена, названия театра, неизменной оставалась любовь публики.

Особая страница в истории МДТ началась с приходом Льва Додина. Он создал по‑настоящему уникальное творческое пространство, в котором органично сочетались традиции и новаторство, рождались интересные идеи, новые формы. Театр приобрёл свой неповторимый стиль, отличался глубоким и неожиданным прочтением классики, интересными художественными и сценическими решениями. Каждый спектакль – сложные картины жизни, философские размышления, подлинные чувства и переживания.

80 лет МДТ является центром притяжения для любителей драматического искусства, заставляет зрителей сопереживать, дарит эмоции. Именно поэтому у него так много преданных поклонников.

Желаю вам вдохновения, новых успехов, ярких проектов.

М.Мишустин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52626/

MIL OSI