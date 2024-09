«Иркутскнефтепродукт» отмечает 95 лет со дня создания

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Иркутскнефтепродукт» (входит в блок розничного бизнеса НК «Роснефть»), одно из старейших в отрасли предприятий нефтепродуктообеспечения, отмечает 95 лет со дня образования.

Сегодня «Иркутскнефтепродукт» ‑ крупнейшее сбытовое предприятие Иркутской области, которое играет основную роль в топливообеспечении региона. За прошедшие десятилетия была создана мощная производственная инфрастуктура, которая включает семь крупных нефтебаз. Часть из них осуществляет перевалку нефтепродуктов речным транспортом и бункеровку судов, обеспечивая работу речного транспорта области.

Розничная сеть «Роснефти» в Иркутской области включает 77 автозаправочных станций и комплексов и плавучую заправочную станцию для маломерных судов. Компания реализует масштабную программу обновления АЗС, которая в том числе подразумевает развитие кафе под брендом «Зерно». Сегодня в формате «Зерно» в регионе работает уже 20 комплексов, а до 2026 года будет обновлено еще 17 объектов.

«Иркутскнефтепродукт» внедряет современные технологии и цифровые решения, нацеленные на повышение уровня и скорости обслуживания клиентов, расширение спектра предоставляемых услуг. На АЗС «Роснефть» все услуги и сервисы доступны круглосуточно.

Автомобилисты могут оплатить топливо и сопутствующие товары любыми удобными способами: банковской картой, наличными, с помощью сервиса Яндекс Заправки, через Систему быстрых платежей. Участники программы лояльности «Семейная команда» могут также оплачивать покупки на АЗС накопленными в программе баллами. Мобильное приложение «АЗС Роснефть» позволит найти ближайшую автозаправочную станцию, узнать об актуальных акциях и сделает любую поездку комфортнее и экономичнее.

В условиях больших расстояний Восточной Сибири сеть АЗС «Роснефть» является важной частью дорожной инфраструктуры и способствует развитию автомобильного сообщения и автотуризма. Автозаправочные станции, управляемые предприятием, работают в 40 населенных пунктах области, в том числе удаленных на тысячу и более километров от Иркутска, что имеет важное социальное значение. Жители даже отдаленных поселков имеют возможность заправлять автотранспорт высококачественным топливом.

Предприятие реализует нефтепродукты, произведенные на современных нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» в регионе. Топливо проходит многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства – от заводского резервуара до бака автомобиля.

