Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В этом году Кампус внутренних тренеров и преподавателей прошёл в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. В мероприятии участвовали около 400 тренеров «Газпром нефти», СИБУРа и Росатома, а также преподавателей образовательных организаций, входящих с системы «Газпром нефти» «Лига вузов» и «Лига колледжей». Кампус был посвящён лучшим тренерским практикам, новым образовательным методикам, мотивационным встречам и нетворкингу.

Впервые в отрасли и на рынке корпоративного обучения компания организовала площадку для встречи тренеров разных корпораций и преподавателей из вузов и колледжей. Участников поприветствовали ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев, проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова и проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов.

“Газпром нефть” всегда системно подходит к развитию потенциала человека. В этом процессе компания делает особую ставку на работу, которую проводят внутренние тренеры вместе с нашими партнёрами из академической среды. В этом году мы выводим Кампус внутренних тренеров на новый уровень, объединив экспертов корпоративных университетов “Газпром нефти”, “СИБУРа” и “Росатома” с представителями университетов и колледжей в едином образовательном мероприятии , — рассказал Илья Дементьев.

Первый день был посвящён формированию единой образовательной среды трёх компаний-партнёров для создания устойчивого профессионального сообщества и внедрения общих подходов и сквозных компетенций в работе с тренерами и преподавателями. В рамках панельной сессии «Развитие образовательной экосистемы» состоялся прозрачный диалог между тренерами, преподавателями и представителями Корпоративных университетов. Участники дискуссии отвечали на важные вопросы для тренеров и преподавателей: в чем польза сотрудничества между компаниями в области образования, с какими сложностями сегодня сталкиваются тренеры и преподаватели и что их мотивирует. Своим мнением поделились в том числе директор Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» СПбПУ Ирина Рудская и проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов. Эксперты согласились, что синергия университетов, вузов и колледжей заключается в объединении усилий для поиска решений образовательных задач.

Вдохновляющей стала встреча участников кампуса с Героем России лётчиком Дамиром Юсуповым, спасшим жизни пассажиров рейса Жуковский — Симферополь в августе 2019 года. Его рассказ о долгом пути в профессию, сложностях на пути к мечте и судьбоносном событии, когда ему удалось без жертв посадить самолёт в кукурузном поле, заставили зал не раз устраивать овации. Больше всего вопросов герою-лётчику были о том, как он справился со стрессовой ситуацией, когда отказали двигатели. Дамир Юсупов ответил, что лётчики еженедельно проходят специальную подготовку к встрече с нештатными ситуациями: Было неприятно, но мы знали, что делать . Слушатели узнали, что случившееся развитие событий и ошибка электроники самолёта не были отработаны на 100%. Несмотря на это, Юсупов принял верные решения, действуя не только по инструкции, но и исходя из своего опыта.

Мастер-класс режиссёра Дмитрия Костина и командная работа по созданию короткого видеоролика были посвящены выстраиванию и укреплению социальных связей между тренерами и преподавателями из разных компаний, а также развитию преподавательского мастерства. Участники писали сценарии, проводили съёмки по инструкции, играли в кадре, работали со звуком и монтировали итоговый продукт.

Кроме этого, прошли мастер-классы с использованием нетипичных форматов, направленные на развитие современного обучения в условиях борьбы за внимание и на создание образовательных решений.

Второй день стартовал с танцевальной разминки в формате сальсы с Никитой Анцухским. Далее преподаватель музыкального училища им. Римского-Корсакова Екатерина Андреева показала, как управлять личными и групповыми тенденциями. Наталья Баринова научила основам скрайбинга и техникам создания визуальных конспектов. Тренер по публичной речи Ирина Родченко поделилась секретами работы с речью и голосом. Эксперт Олег Свидченко обсудил со слушателями, как можно использовать ИИ, его направления развития и влияние на сферу преподавания. Максим Логинов рассказал, как конструктор LEGO пригодится в организации диалога, мышления и принятия решений и что такое «метод игрового моделирования». Илья Исаков научил эффективно пользоваться ресурсами памяти и применять техники запоминания сложной информации.

Также в рамках кампуса состоялся финал первого общего конкурса преподавательского мастерства. Три финалиста из каждой компании демонстрировали свои умения.

Я считаю, что такая триада корпораций, колледжей, университетов создаёт ту гармонию в образовательной среде, которая помогает готовить нам лучших сотрудников. На сегодняшний день, чтобы готовить востребованных специалистов, нам нужно взаимодействие с непосредственными заказчиками — представителями бизнеса и корпораций. “Колледж — вуз — корпорация” — это и есть обучение через всю жизнь и та концепция, которой должны следовать востребованные специалисты , — прокомментировала директор Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» СПбПУ Ирина Рудская.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/v-politekhe-proshyel-kampus-trenerov-i-prepodavateley-pod-egidoy-gazprom-nefti/

MIL OSI