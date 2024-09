Аспиранты НГУ стали стипендиатами Правительства Новосибирской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Ежегодно Правительство Новосибирской области учреждает 20 стипендий для поддержки выдающихся научных исследований, проводимых на территории региона аспирантами очной формы обучения. Чтобы претендовать на стипендию, аспиранты подают заявки с описанием своих научных проектов. В 2024 году стипендиатами стали три аспиранта Новосибирского государственного университета: Михаил Бирюков, Алина Охина и Артём Урлуков.

Торжественная церемония награждения состоялась на международном форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ—2024», где лауреаты получили свидетельства о присуждении стипендии.

— Я думаю, что основными критериями отбора были направления исследований, их актуальность для Новосибирской области, количество публикаций, а также наличие объектов интеллектуальной собственности у соискателей. Я понимала, что моя работа значима для региона, и она уже опубликована в международных научных журналах. В глубине души я надеялась на успех, но когда получила известие о присуждении стипендии, была невероятно рада. Эти конкурсы важны для молодого ученого — они дают признание и стимулируют дальнейшее развитие, — поделилась своими впечатлениями аспирант Факультета естественных наук НГУ Алина Охина.

Научная работа Алины посвящена применению фармакометаболомного подхода для изучения механизмов действия ингибиторов фермента репарации ДНК в противоопухолевой терапии. Этот подход позволяет детально изучить метаболические изменения в клетках опухоли, что способствует более точному подбору лекарственных препаратов и повышению эффективности лечения. Исследования Алины направлены на создание новых методов борьбы с раком, которые могут в будущем значительно улучшить качество жизни пациентов и повысить шансы на успешное лечение. Результаты работы частично опубликованы в научных журналах.

Научная работа еще одного аспиранта Факультета естественных наук НГУ Артёма Урлукова была направлена на разработку каталитических материалов и технологий для химической переработки углеводородного сырья в ценные химические продукты, в первую очередь, природного (ПГ) и попутного нефтяного (ПНГ) газов в водород и метановодородные топлива. В работе предлагается использовать процесс каталитической низкотемпературной паровой конверсии ПНГ для получения нормализированных смесей с высоким содержанием метана, а также процессы высокотемпературной конверсии ПНГ и ПГ в смеси с высоким содержанием водорода, процессы очистки и хранения водорода. Для каждого из этих процессов ученые разрабатывают новые катализаторы на основе родия и некоторых неблагородных металлов.

— Мне очень приятно, что мою научно-исследовательскую работу отметили стипендией Правительства Новосибирской области. Это означает, что я занимаюсь действительно полезным делом, которое следует развивать дальше, и эта стипендия ещё больше добавляет мотивации для продолжения работы в моей сфере. Если честно, был удивлен, я не рассчитывал, что моя исследовательская работа выделится на общем фоне, но я был очень рад, что конкурсная комиссия поддержала именно мою заявку среди большого количества других хороших работ, — говорит Артём.

