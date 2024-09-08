9–10 сентября Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Узбекистан

Source: MIL-OSI Russian Language News

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9–10 сентября 2024 года Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин посетит с официальным визитом Узбекистан.

В Ташкенте запланировано 5-е заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание планируется уделить продвижению крупных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

Состоится принятие Совместного коммюнике и подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

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