Правительство профинансирует работу академии хореографии в Севастополе

Распоряжение от 2 сентября 2024 года №2400-р

Правительство продолжает работу по развитию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе, созданных по поручению Президента. Подписано распоряжение о выделении средств, необходимых для работы Академии хореографии в Севастополе, которая является частью такого комплекса.

Федеральное финансирование пойдёт на содержание и эксплуатацию нового здания академии. Его строительство было завершено в августе 2024 года. До этого студенты учебного заведения, созданного 3 года назад, занимались в арендованных залах.

В состав Севастопольского культурно-образовательного и музейного комплекса, помимо академии хореографии, войдут Театр оперы и балета и музейный комплекс «Российская государственная художественная галерея». В целом культурный и образовательный кластер займёт почти 50 га в центре города.

Проект по созданию культурных и образовательных кластеров во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе был запущен по поручению главы государства в 2019 году. Всего в составе музейных и культурно-образовательных комплексов будет функционировать 46 различных объектов.

