Юрий Трутнев: Подведены итоги Восточного экономического форума – 2024

Во Владивостоке 3–6 сентября состоялся Восточный экономический форум – 2024. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета собрались руководители ведущих российских и зарубежных компаний, представители государственных структур, ведущие экономисты и эксперты. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Организатор форума – фонд «Росконгресс».

«Форум не просто состоялся, он получился. Об этом говорит и количество подписанных соглашений, и их сумма, и, самое главное, количество принятых Президентом решений. Почти сразу после завершения ВЭФ в Москве под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина состоится стратегическая сессия на тему социально-экономического развития Дальнего Востока. Там будут прорабатываться предложения, которые прозвучали на форуме и получили поддержку Президента. Хочу ещё раз сказать: ВЭФ для нас – не какое‑то большое красивое мероприятие. Для нас форум – это сугубо рабочий инструмент, который создаёт возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Дальнего Востока», – заявил Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В этом году ВЭФ в очередной раз подтвердил свой статус авторитетной площадки для обсуждения политико-экономических процессов в Азии, закрепив положительную динамику по укреплению торговых позиций России в АТР и интенсификации многосторонних и двусторонних связей со странами региона.

«Восточный экономический форум за 9 лет превратился в мощный институт национального развития. В рамках программы состоялось более 120 сессий и круглых столов, в которых приняло участие свыше 700 спикеров. На площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей. В нынешних реалиях ВЭФ помимо основных своих целей обретает ещё один, более тонкий и не менее важный смысл. Он стал площадкой, которая демонстрирует всем в мире, как выглядит результат сотрудничества стран, если в основе такого сотрудничества лежат принципы равноправия, взаимного учёта интересов и искреннее стремление к совместному созиданию», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа

Программа форума была разделена на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты», «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

В рамках Восточного экономического форума прошли встречи представителей деловых кругов России и стран АТР: укрепление сотрудничества, реализацию совместных проектов и инициатив обсудили участники бизнес-диалогов «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия» и «Россия – Китай».

Среди других мероприятий ВЭФ – Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, приуроченная к 75-летию установления дипломатических отношений, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также программа «Знание.Лекторий».

Впервые молодёжная программа ВЭФ была организована в новом формате. События «Дня будущего» позволили молодым участникам максимально окунуться в атмосферу форума и пообщаться с лидерами российского и зарубежного бизнеса. Всего состоялось свыше 20 мероприятий, на которых обсудили технологии будущего, развитие кадрового потенциала на Дальнем Востоке, международное молодёжное сотрудничество, образование XXI века и общественные экологические проекты. В молодёжной программе приняли участие порядка 1 тысячи человек.

Пленарное заседание

Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание, участие в котором принял Президент России Владимир Путин, а также Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и Заместитель Председателя КНР Хань Чжэн. В своём выступлении российский лидер затронул вопросы дальнейшего развития Дальнего Востока, укрепления сотрудничества со странами-партнёрами, а также оценил положение дел в глобальной экономике.

«Как вы знаете, мы определили развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития всё больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие, перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты. И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей», – заявил Владимир Путин.

Участники

В форуме приняли участие более 7,1 тысячи человек, в том числе свыше 1,5 тысячи представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию.

Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: (Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония).

Самые многочисленные делегации: Китай, Малайзия, Болгария, Вьетнам, Мьянма.

В составе иностранных официальных делегаций площадку посетили Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр, Заместитель Председателя Правительства Республики Сербия Александр Вулин, Заместитель Председателя КНР Хань Чжэн, Заместитель Премьер-министра, союзный Министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун Оо.

На ВЭФ присутствовали 8 глав иностранных ведомств: Министр иностранных дел Малайзии Мохамад бин Хаджи Хасан, Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул бин Тенгку Абдул Азиз, Министр финансов Монголии Болд Жавхлан, союзный Министр сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Наунг Мин, союзный Министр торговли Мьянмы Тун Он, союзный Министр электроэнергетики Мьянмы Ньян Тун, союзный Министр гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Хине, союзный Министр промышленности Мьянмы Чарли Тан.

Площадку форума также посетили Генеральный прокурор при Верховном суде Королевства Камбоджа Леанг Чеа, Верховный народный прокурор Лаосской Народно-Демократической Республики Ксайсана Кхотпхутхон, Генеральный прокурор Королевства Таиланд Амнат Джедчароенрак.

Среди глав международных организаций и объединений участие в форуме приняли: генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь Ассоциаций региональных администраций стран Северо-Восточной Азии Бен Джин Лим, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Кроме того, площадку форума посетили 11 глав дипломатического корпуса.

Участники ВЭФ из числа представителей российских официальных делегаций: Генеральный прокурор Игорь Краснов, Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, Заместитель Председателя Правительства, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев.

Также на форуме присутствовали заместитель Руководителя Администрации Президента, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, заместитель Руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов, советник Президента Антон Кобяков, советник Президента, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, помощник Президента Юрий Ушаков.

Участниками ВЭФ стали 10 федеральных министров: Министр культуры Ольга Любимова, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, Министр спорта Михаил Дегтярёв, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр энергетики Сергей Цивилев, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр транспорта Роман Старовойт, Министр иностранных дел Сергей Лавров. Участие также принял полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Посетили площадку 7 руководителей федеральных служб и агентств, 18 глав субъектов Российской Федерации.

Кроме того, среди участников – более 2,5 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1,1 тыс. компаний (более 125 – иностранные и порядка 975 – российские).

СМИ

В форуме приняли участие 1515 представителей СМИ из России и 10 зарубежных государств (Босния и Герцеговина, Великобритания, Вьетнам, Италия, Китай, Малайзия, ⁠Пакистан, ⁠Саудовская Аравия, ⁠Швейцария, Япония).

Соглашения

На форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 трлн 569,3 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной, и непубличные соглашения Минвостокразвития России и АО «КРДВ» на сумму 3 трлн 825 млрд рублей), из них 27 – с иностранными организациями, 15 – министерствами и ведомствами, а также 2 соглашения в рамках «Дня сокола».

Наиболее крупные из них:

· Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), «ВЭБ.РФ», АО ГК «АЗОТ» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проработки возможности реализации крупного инвестиционного проекта «Воркутинский химический комплекс», который будет построен в Арктической зоне Российской Федерации. Общий объём инвестиций в проект может достигать 200 млрд рублей, а реализация проекта позволит создать до 2 тыс. новых рабочих мест;

· Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «Кун-Манье» заключили соглашение с объёмом инвестиций 116,8 млрд рублей об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» в рамках реализации инвестиционного проекта по разработке никелево-медного месторождения Кун-Маньё в Зейском районе Амурской области. Проект предполагает строительство современного предприятия по переработке руды с получением никелевого концентрата. Запуск ГОКа, запланированный не позднее 2029 года, даст импульс социально-экономическому развитию региона: инвестор создаст порядка 1,7 тыс. новых рабочих мест, а также способствует появлению в Амурской области новых объектов энергетической и транспортной инфраструктуры;

· Забайкальский край подписал соглашение с ООО «Горнорудная компания “Хуатай„» по расширению мощностей Березовского железорудного месторождения в Нерчинско-Заводском районе края и модернизации пункта пропуска, которое позволит создать до 2 тыс. новых рабочих мест. Сумма инвестиций – 113 млрд рублей;

· ООО «Объединённая нефтегазовая корпорация» и Корпорация «Сюань Юань» по индустриальному развитию подписали соглашение об основных условиях стратегического сотрудничества по строительству нового трансграничного железнодорожного перевалочного комплекса «Союз». В рамках проекта к 2030 году будут возведены пять объектов промышленной инфраструктуры: терминал для приёма, хранения и отпуска стабильного газового конденсата (СГК) мощностью до 3 млн т в год; нефтебаза с резервуарами под приём, хранение и отпуск нефтепродуктов объёмом до 1 млн т в год, резервуарный парк для хранения и отпуска продуктов нефтехимии объёмом до 0,7 млн т в год; газонаполнительный комплекс под приём, хранение и отпуск сжиженных углеводородных газов (СУГ) на 1 млн т и пентан-гексановой фракции – до 0,3 млн т в год; контейнерный терминал с площадками открытого хранения для обработки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов и зоной для перегрузки опасных грузов, полимерной продукции мощностью 2 млн т в год; складские площади для хранения импортных грузов из Китая общим объёмом 2 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в 106 млрд рублей;

· Хабаровский край, ООО «Компания “Ремсталь„» и соинвесторы планируют запустить морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Хабаровском крае в 2025 году. Ранее Российский фонд прямых инвестиций и одна из крупнейших китайских нефтехимических компаний согласовали условия финансового участия в реализации данного этапа проекта. К моменту полного запуска мощность терминала должна увеличиться до 10 млн т в год. Общие заявленные инвестиции в развитие проекта составляют 95 млрд рублей;

· Иркутская область, ПАО «ОАК» и ПАО «Яковлев» договорились создавать благоприятные условия для модернизации Иркутского авиационного завода, социально-экономического развития региона и укрепления авиастроительного комплекса страны в целом. К соглашению прилагается программа социального партнёрства с перечнем планируемых мероприятий на период с 2024 по 2026 год, общий объём финансирования составляет 84,4 млрд рублей. «Яковлев» вложит в программу социального партнёрства, рассчитанную на три года, более 81 млрд рублей;

· Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Шоуненг управление инвестициями» планируют строительство лесоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке древесины и строительство морского многофункционального комплекса («Агнево») на 60 млрд рублей.

Кроме того, фонд «Росконгресс» и компания «Русал» договорились о компенсации углеродного следа Восточного экономического форума – 2024. Компания передала часть углеродных единиц, полученных в результате реализации проекта по охране лесов от пожаров в Красноярском крае. Компенсация углеродного следа ВЭФ-2024 осуществляется с использованием платформы «Нить природы». Она позволяет совершать сделки с углеродными единицами и единицами выполнения квот по принципу маркетплейса.

Документы были подписаны в следующих областях: социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации – 58, промышленность и строительство – 55, образование и наука – 48, инвестиции и банковская деятельность – 34, транспорт / логистика – 25, высокие технологии и коммуникации – 22.

В рамках форума 13 регионов России подписали 119 документов на общую сумму 724 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной). Лидеры из них: Забайкальский край – 15 соглашений на 250 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) – 23 соглашения на 132 млрд рублей, Хабаровский край – 17 соглашений на 124 млрд рублей, Иркутская область – 7 соглашений на 84 млрд рублей, Амурская область – 17 соглашений на 74 млрд рублей.

Спортивные игры ВЭФ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв возглавил сессию «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Глава ведомства назвал принципы спортивного суверенитета и призвал российских звёзд мирового спорта активно использовать свои контакты для возвращения на международные турниры. Дискуссия получила продолжение в программе павильона Минспорта России на «Улице Дальнего Востока».

Спортивные игры ВЭФ объединили более 20 мероприятий по 10 видам спорта. Программа была сформирована спортивной платформой фонда «Росконгресс» во взаимодействии с Минспортом России и федерациями.

Спортсмены из 15 стран выступили в международных турнирах по гребле, шахматах и кёрлингу. Гребцы сборных России, Белоруссии, Китая, Кубы, Казахстана, Узбекистана, Армении и Пакистана приняли участие в III Международной Владивостокской регате, которая прошла в новой олимпийской дисциплине «прибережная гребля». Международный турнир по кёрлингу «Тихоокеанский кубок» состоялся в новом комплексе «Дом со льдом», строительство которого началось на ВЭФ-2019.

Более 25 звёзд российского спорта стали участниками мероприятий форума.

Олимпийские чемпионы Олег Саитов, Яна Егорян, Никита Нагорный, Александр Легков, Евгений Тищенко и чемпионы мира Раимкуль Малахбеков и Дарья Нагорная дали старт всероссийскому проекту «Марафон зарядок», организатором которого выступило общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество». В зарядках от титулованных спортсменов приняли участие 1,5 тысячи детей.

Звёзды спорта также провели разминку для участников забега «За дружбу в спорте», на старт которого вышло более 1 тысячи человек.

Легенды хоккея Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Сергей Бобровский, а также бронзовые призёры футбольного «Евро-2008» Роман Широков и Дмитрий Сычёв сыграли в хоккейном гала-матче под эгидой национального бренда «Сделано в России». В перерыве с шоу-номером выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

Участники форума выступили на турнирах по парусному спорту, кёрлингу, шахматам и настольному теннису.

Шахматисты 12 стран сыграли в III Кубке ВЭФ, который прошёл в библиотеке ДВФУ.

Также в рамках форума была проведена серия регат. Состоялись Международный парад парусов, регата в классе «Плату-25» и бизнес-регата «Ведомости».

Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны»

Культурная программа Восточного экономического форума прошла под брендом фестиваля культуры «Владивостокские сезоны», который объединил концерты, флешмобы, выставки и показы фильмов. Мероприятия были направлены на развитие гуманитарных связей России с другими государствами, а также на презентацию культурного богатства Дальнего Востока и страны в целом. Партнёром фестиваля «Владивостокские сезоны» выступил ПСБ.

Главным событием фестиваля стал концерт «Россия – миру» на площади Борцов Революции во Владивостоке. Амбассадором проекта «Россия – миру» стала молодая прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева. В концерте приняли участие солисты Приморской сцены Мариинского театра, китайские и корейские национальные коллективы. Также при поддержке стратегического мультимедиапартнёра ВЭФ – группы «Райт Аутдор Медиа» выступил Сводный хор Владивостокской епархии. В финале мероприятия дети исполнили песню «Солнечный круг» на языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Классическая часть концерта была подготовлена совместно с учредителем Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» Хансом-Йоахимом Фраем. Концерт посетили 8 тысяч человек.

На Приморской сцене Мариинского театра состоялся концерт пианиста Дениса Мацуева в сопровождении молодёжного симфонического оркестра.

В рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая Приморский край представил на «Улице Дальнего Востока» совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (Китай).

В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева совместно с Музеями Московского Кремля состоялось торжественное открытие выставки «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства». Помимо этого, участники и гости форума смогли посетить Владивостокскую крепость, а также Приморскую государственную картинную галерею.

Особое место в фестивале культуры «Владивостокские сезоны» занял показ коллекций приморских дизайнеров. Участники форума смогли познакомиться с двумя десятками локальных брендов, в числе которых были представлены и финалисты конкурса «Продвижение и продажи», состоявшегося при поддержке фонда «Росконгресс».

Выставка «Улица Дальнего Востока»

На набережной бухты Аякс 11 регионов Дальнего Востока представили свои ключевые проекты и достижения в различных сферах. Были открыты павильоны Министерства спорта России «Спорт – норма жизни» и «Арена ГТО», совместная экспозиция Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «Развиваем Дальний!», а также корпорации развития территорий «Туризм.РФ».

Также открылся павильон «Дом сокола», в котором гости смогли узнать о птицах семейства соколиных: об их местах обитания, особенностях поведения, угрозах для популяции и мерах, принимаемых государством для сохранения этих хищников. Во второй раз на выставке была организована экспозиция «Арабская деревня», приуроченная к проведению второго международного форума «День сокола». Она посвящена культуре и особенностям Аравийского полуострова. Помимо этого, впервые Приморский край открыл Рыбный рынок на «Улице Дальнего Востока» – гостям была представлена продукция дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба, мидий.

В рамках церемонии открытия состоялся флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке».

Организатор выставки – фонд «Росконгресс» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, работала выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток», участниками которой стали 9 федеральных органов исполнительной власти и Республика Татарстан.

Второй международный форум «День сокола»

Второй международный форум «День сокола» состоялся в стартовый день ВЭФ. В ходе мероприятия представители органов власти и научного сообщества, а также эксперты международного уровня обсудили накопленный опыт сохранения и восстановления хищных птиц, цифровизацию и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работу питомников.

В форуме участвовали представители таких стран, как Бахрейн, Белоруссия, Казахстан, Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Узбекистан.

Кроме того, на полях «Дня сокола» состоялся второй Международный соколиный аукцион с участием гостей из стран Ближнего Востока. Аукцион прошёл успешно – все выставленные 10 лотов были проданы. Птицы были привезены из крупнейших питомников России: РОФ «Сапсан», питомник хищных птиц в заповеднике «Галичья гора» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», питомник редких птиц «Витасфера», YTA-Falcon, Peregrinus falcon. Вырученные средства будут направлены на развитие центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных, экологического туризма, а также на проведение исследований в естественной среде и на базе центров.

В рамках «Дня сокола» Катар присоединился к Рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, которую ранее приняли Монголия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Киргизия, Казахстан и Бахрейн.

Ещё одним знаковым событием деловой повестки форума стало официальное заявление представителя Восточного центра сохранения и разведения птиц из Объединённых Арабских Эмиратов (Eastern Bird Breeding Center for Conservation Ltd) г-на Аль Джанаби Абдуллаха о готовности финансирования в марте следующего года проекта по созданию в Республике Калмыкия Центра реинтродукции и сохранения дрофы.

Форум творческих инноваций стран БРИКС

В рамках ВЭФ состоялся Форум творческих инноваций стран БРИКС, организованный социальной платформой фонда «Росконгресс» – фондом «Инносоциум». Было проведено 9 дискуссионных сессий, посвящённых развитию человекоориентированного подхода к инновациям, который объединяет запросы потребителей, возможности технологий и требования бизнеса. В связи с председательством России в объединении БРИКС все основные направления программы форума разработаны с акцентом на всестороннее углубление взаимодействия со странами этого объединения в области культуры и искусства. Ключевым событием стала пленарная сессия «Новый русский культурный код: искусство сохранять, переосмыслять и трансформировать».

Тематические площадки

«Росконгресс Урбан Хаб»

Во второй раз на Восточном экономическом форуме прошли мероприятия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Они были объединены темой «Город у воды». В рамках дискуссий представители Минстроя России и профессионального сообщества обсудили развитие городов Дальнего Востока и Арктики, расположенных на морских и речных путях. Кроме того, были рассмотрены аспекты строительной отрасли, связанные с новыми вызовами в контексте развития Дальнего Востока и Арктики. Одной из ключевых тем стало обсуждение этапов реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и его влияние на демографию региона. Участниками 15 дискуссий стали порядка 70 спикеров.

Гостиная губернаторов

На ВЭФ была организована работа Гостиной губернаторов, предназначенной для проведения деловых встреч и неформального общения глав субъектов Российской Федерации. За время работы форума здесь состоялось 48 встреч, подписано 5 соглашений, проведено 5 мероприятий, посвящённых мастер-планам и развитию городов, укреплению человеческого капитала, подготовке кадров и патриотическому воспитанию. Помимо губернаторов среди участников – представители российских и зарубежных компаний, государственных структур и организаций.

«ВиноГрад»

Успехи отечественного виноделия были представлены под брендом «ВиноГрад» от фонда «Росконгресс» и Россельхозбанка. Гости могли принять участие в открытых дегустациях, познакомиться с историей и продукцией ведущих российских хозяйств: в этом году во Владивостоке свои коллекции представили более десятка ведущих виноделен. Кроме того, специально к ВЭФ в рамках работы «ВиноГрад» была подготовлена обширная программа мастер-классов и дегустаций.

«ВиноГрад» в рамках ВЭФ – продолжение винной повестки на проектах фонда «Росконгресс», в частности Российского винодельческого форума (РВФ). Он состоится в третий раз 7–8 ноября 2024 года в Москве.

Организаторами РВФ выступают фонд «Росконгресс» и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства России. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнёр – НИЦ «Курчатовский институт».

Экосистема «Потенциал страны»

Фонд «Росконгресс», поддерживая стремления молодёжи к построению успешной карьеры, развивает экосистему «Потенциал страны». Экосистема представлена социальными, образовательными и молодёжными проектами, направленными на развитие кадрового потенциала России. Особое внимание уделяется начинающим специалистам без опыта работы и соискателям с ограниченными возможностями здоровья. Цель инициатив фонда – повышение эффективности поиска и трудоустройства талантливых специалистов.

Проект «Потенциал страны. Карьера» – виртуальная платформа (чат-бот), агрегирующая вакансии, кадровые программы и стажировки для начинающих специалистов и соискателей с ОВЗ от ведущих работодателей страны.

На площадке ВЭФ вакансии и программы были доступны для посетителей Дня будущего ВЭФ (Молодёжного дня) – представителей наиболее активной и перспективной молодёжи.

Чат-бот проекта постоянно доступен на сайте career.roscongress.org и в Telegram (t.me/Country_Potential_bot) и пополняется актуальной информацией от российских компаний, участвующих в мероприятиях фонда «Росконгресс». Компании могут разместить вакансии и стажировки, заполнив онлайн-анкету.

С помощью Интерактивной карты регионов России от лаборатории актуальных технологий MARMA фонда «Росконгресс» посетители ВЭФ смогли в необычном формате ознакомиться с потенциалом каждого субъекта страны, изучить наиболее знаковые объекты культурно-исторического наследия, а также внимательно рассмотреть традиционные узоры народов России, которыми украшена карта благодаря коллаборации с Республикой Чувашией – проектом «Вышитая карта России».

Экспертно-аналитическое сопровождение ВЭФ-2024

В информационно-аналитической системе фонда «Росконгресс» продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием ключевых выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам ВЭФ-2024 выпущено 49 аналитических резюме.

Подготовлены карточки ярких цитат ключевых спикеров ВЭФ-2024.

Основной массив данных материалов подготовлен с использованием искусственного интеллекта.

По результатам форума будет создан отчёт «Итоги Восточного экономического форума – 2024», который в электронном виде будет доступен на официальном сайте мероприятия forumvostok.ru и в информационно-аналитической системе фонда «Росконгресс» roscongress.org.

Экспертно-аналитическое сопровождение форума осуществлялось с привлечением представителей ведущих российских вузов и научных учреждений. Итогом такой работы станут экспертные заключения по ключевым темам повестки форума.

Специально к форуму фонд «Росконгресс» совместно с партнёрами по аналитической деятельности подготовил эксклюзивные материалы, посвящённые значимым вопросам повестки мероприятия: «Торговый потенциал и транспортная взаимосвязанность стран БРИКС после расширения 2024 года», «Подходы к городскому планированию стран БРИКС». Все исследования опубликованы в информационно-аналитической системе roscongress.org.

В рамках проведения Восточного экономического форума фондом «Росконгресс» совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) было организовано социологическое сопровождение форума. Проведён опрос участников ВЭФ-2024. Цель опроса – определить восприятие тематики форума его участниками.

Партнёры ВЭФ

Титульные партнёры ВЭФ – «ВЭБ.РФ» и ГК «Бамтоннельстрой-Мост». Генеральный спонсор – Банк ВТБ (ПАО). Генеральные партнёры – ПАО «Газпром», группа компаний «Дело», ГК «Нацпроектстрой», ПАО «РусГидро». Официальный автомобиль форума – HONGQI. Стратегический партнёр – ПАО «Россети». Официальный авиаперевозчик форума – ПАО «Аэрофлот».

Информационными партнёрами форума выступили: информационный канал «Россия 24», ОАО «РБК», МИЦ «Известия» (газета «Известия», ТК «РенТВ», ТК «Пятый канал»), ТК Russia Today, Rambler&Co («Газета.ру», «Лента.ру», «Чемпионат.ру»), ИА ТАСС, МИА «Россия сегодня» («РИА Новости», радио Sputnik), радиостанция «Бизнес FM», ТК «НТВ», ИА «Интерфакс», ИД «Коммерсантъ», ИД «Комсомольская правда», «Российская газета», газета «Аргументы и факты», газета «Ведомости», журнал «Эксперт», холдинг 1MI, ИА «Федерал Пресс», газета «Советский спорт», информационное агентство «Восток России», журнал «Региональная Россия», EcoStandard.journal, News.ru, Шкулев Медиа Холдинг, холдинг «Газпром медиа», ТВ БРИКС, холдинг News Media, Общественное телевидение России (ОТР), Мажоритарная государственная телевизионная сеть Phoenix Television (Китай), Global Times (Китай), China Media Group (Китай), информационное агентство Vietnam News Agency (Вьетнам), радиостанция VOV (Вьетнам), газета Nhan Dan (Вьетнам), медиагруппа «Эрхэт Монгол» (Монголия), сетевое издание «Информационное агентство Чукотка» («ПроЧукотку»), ИД «Губернские ведомости»: газета «Губернские ведомости», РИА «Сахалин-Курилы» (sakh.online), телекомпания «ОТВ», ИД «Магаданская правда», ИА «Хабаровский край сегодня», информационное агентство «Лидер» – «Аргументы и факты – Дальинформ», РИА «Биробиджан», издательский дом «Биробиджан», медиахолдинг LIVE DV, краевая газета «Забайкальский рабочий», ИА ChitaMedia», ГТРК «Чита», информационное агентство «Восток-Телеинформ», телерадиокомпания «Тивиком», Общественное телевидение Приморья, сетевое издание PrimaMedia, «Аргументы и факты. Приморье», Владивостокский филиал АО ИД «Комсомольская правда», ИА «Якутское-Саха информационное агентство», «ТВ-Колыма-Плюс», Телеканал НВК «Саха».

Организатор

Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодёжных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента России.

Фонд учреждён в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках «Росконгресса», в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тысяч экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 212 внешнеэкономическими партнёрами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 86 странах мира, с 293 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

Официальные телеграм-каналы фонда «Росконгресс»: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp, на арабском языке – t.me/RosCongressArabic. Официальный сайт и информационно-аналитическая система фонда «Росконгресс»: roscongress.org.

