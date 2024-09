Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин поздравил скульптора, председателя Союза художников России с 65-летием.

«Вас, выдающегося скульптора, известного общественного деятеля, педагога, человека яркого дарования, знают не только в России, но и далеко за её пределами. Ваши работы – это не только шедевры искусства, но и художественные документы эпохи. Они находятся в разных городах нашей страны и мира, украшают Государственную Третьяковскую галерею. Каждое произведение монументального искусства вызывает интерес у людей, надолго остаётся в их памяти.

Желаю Вам вдохновения, новых успехов, здоровья и благополучия». – говорится, в частности, в телеграмме.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52625/

MIL OSI