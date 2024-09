Алексею Левыкину, директору Государственного исторического музея

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин поздравил директора ГИМ с 65-летием.

«Известный учёный, увлечённый своим делом человек, Вы долгие годы возглавляете знаменитый Государственный исторический музей. Многое делаете для сохранения и пополнения его богатейших коллекций, реализации интересных проектов и программ. Благодаря Вашему профессионализму и энергии музей является крупнейшим культурным, просветительским и образовательным центром. Миллионы экспонатов, памятники археологии, нумизматики, оружия, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства позволяют посетителям совершить увлекательное путешествие во времени, узнать о важных исторических событиях нашего государства.

Желаю Вам новых успехов, доброго здоровья и благополучия», – говорится, в частности, в телеграмме.

http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52624/

