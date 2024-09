06.09.2024 Kieleckie targi MSPO – kolejne kontrakty na systemy i uzbrojenie dla Wojska Polskiego podpisane

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– Bardzo dużo kupujemy u polskich producentów i zagranicznych, ale chcemy jeszcze więcej sprzedawać. To jest dla naszego rządu, dla Ministerstwa Obrony Narodowej, dla całej naszej koalicji bardzo ważne, żebyśmy promowali prywatnych i państwowych przedsiębiorców. Firmy, które produkują sprzęt wojskowy. (…) Co ważne na targach w Kielcach podpisaliśmy kontrakty. Kolejne kontrakty na modernizację, transformację polskiej armii. Na sumę około dwóch miliardów. Przez te ostatnie dni te kontrakty zostały zawarte z Rosomakiem, z Jelczem, z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii oraz z WB Electronics

– powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz podczas kieleckich targów zbrojeniowych.

W piątek (6 września br.) wicepremier – minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz wiceminister Paweł Bejda uczestniczyli w ostatnim dniu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2024.

– Zakupiliśmy systemy detekcji skażeń, zarówno chemicznych, jak i wszelakich możliwych skażeń promieniotwórczych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu żołnierza. W te systemy detekcji skażeń będą wyposażone kołowe transporty opancerzone Rosomak. Podpisaliśmy umowy na, i będą już niedługo dostarczone na poczet Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, żurawie wysokiego udźwigu, które będą służyć w transporcie, w logistyce. Bez logistyki, bez dobrze zorganizowanego transportu nie ma możliwości o dobrze funkcjonującej armii. Uzupełniamy także systemy w programie WISŁA i NAREW związane z radiolokacją. Największy kontrakt jaki został zawarty podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego był z naszym partnerem hiszpańskim. To jest na sumę ponad miliarda złotych. Dotyczy systemów radarowych dla lotnisk wojskowych w Polsce. To jest coś czego bardzo potrzebujemy. Radiolokacja, systemy radarowe, poprawa w tym zakresie jest nam niezwykle potrzebna. Podpisaliśmy kolejne już umowy wykonawcze na bezzałogowe statki powietrzne FlyEye z WB Electronics. Bardzo się cieszymy, że za każdym razem, kiedy podpisujemy kolejną umowę mamy najnowocześniejszą wersję systemu

– podkreślił wiceprezes Rady Ministrów.

Tego dnia wicepremier i wiceminister uczestniczyli w gali wręczenia nagród Defender, która jest ważnym wydarzeniem ostatniego dnia Salonu. Ideą przewodnią konkursu jest docenienie produktów wyróżniających się oryginalnością i nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej, walorami eksploatacyjnymi oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Jedną z nagród jest także wyróżnienie specjalne Ministra Obrony Narodowej, którą wicepremier wspólnie z wiceministrem Pawłem Bejdą wręczył przedstawicielowi Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa za rakietę ILR – 33 Bursztyn 2K.

– Gratuluję wszystkim, którzy zostali wyróżnieni, którzy otrzymali nagrody. Dziękuję za każdy sprzęt, który pojawił się. Bardzo dziękuję prywatnym przedsiębiorcom, bo też było ich dużo więcej niż zwykle. (…) Bardzo wierzę, że Polska Grupa Zbrojeniowa we współpracy z prywatnymi podmiotami będzie w stanie rozwijać jeszcze bardziej skrzydła. Warto pójść w tą współpracę publiczno-prywatną. To co zostanie zapisane i będziemy z tego rozliczani to efektywność naszych działań w sprawie amunicji 155 milimetrów. (…) W Polsce musi powstać nie jedna, ale więcej, 3 fabryki amunicji 155 milimetrów. Musimy mieć te zdolności

– zaznaczył wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

Podczas tegorocznej edycji MSPO wyjątkowy jubileusz obchodzi wystawa sił zbrojnych. Wystawa pod hasłem “25 lat Polski w NATO – 25 lat bezpieczeństwa”, podkreśla znaczenie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim dla narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Temat przewodni stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania osiągnięć i postępów, jakie dokonały się w polskich siłach zbrojnych w ramach sojuszu.

– Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy tworzą coś niezwykłego czyli Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Salon, który jest niezwykłym doświadczeniem dla tych, którzy kupują sprzęt wojskowy, inwestują w bezpieczeństwo, ale również dla tych, którzy oczywiście wystawiają uzbrojenie. Są to największe tego typu targi w Polsce, drugie albo trzecie co do wielkości w Europie. Te targi w tym roku pobiły kolejny rekord. Najwięcej wystawców, ponad 800 wystawców, którzy prezentują swoje produkty, swoje usługi. 65 delegacji międzynarodowych, połowa z nich na zaproszenie Ministerstwa Obrony Narodowej, to ministrowie, wiceministrowie obrony. Spotykaliśmy się z delegacjami, to jest bardzo intensywny czas dyplomacji na rzecz bezpieczeństwa, też promocji polskiego produktu. Myślę, że niezwykłym efektem jest nasza wspólna inicjatywa z ministrem Siewierą, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, dotycząca promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, zarówno prywatnego, jak i państwowego. Przez cały rok do następnych targów w Kielcach, do następnego salonu przemysłu obronnego będzie trwała promocja polskich produktów

– mówił wicepremier.

– W same targi jest zaangażowanych jest 800 żołnierzy, którzy prezentują i zabezpieczają wystawę Wojska Polskiego. Jutro odbędzie się dzień otwarty na targach. Otwarty dla wszystkich. W imieniu swoim, ale też pana prezesa Targi Kielce chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na ten dzień otwarty. Wszystkich tych, którzy są niezwykłymi fanami różnego rodzaju sprzętu wojskowego, obserwatorami najnowocześniejszych zdobyczy techniki i technologii

– dodał szef MON.

Z kolei wiceminister Paweł Bejda odpowiedzialny w resorcie obrony za proces modernizacji technicznej polskiej armii mówił o skali kieleckich targów zbrojeniowych i zakupach uzbrojenia.

– Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jest niezwykły czas, niezwykłe wydarzenie, ale i niezwykła chwila. Proszę państwa, to co powiedział pan premier Władysław Kosiniak – Kamysz, około 800 wystawców, z czego 416 wystawców polskich. To pięknie się składa w tą ideę naszą, która mówi o tym, że środki wydatkowane na obronność mają zostawać przynajmniej w 50% w polskich zakładach zbrojeniowych. I to się dzieje, proszę państwa, bo nawet te kontrakty, które były podpisane na targach pół na pół, pół za granicą, pół do zakładów, do fabryk przemysłowych firm polskich. I chcę Państwu powiedzieć, że te targi i wystawcy naprawdę dobrze się przygotowali. Między innymi w temacie związanym z Tarczą Wschód. Systemy antydronowe, różnego rodzaju zabezpieczenia, różnego rodzaju środki zabezpieczeń, środki rozpoznania. (…) Były tu też firmy i są firmy, które na przykład proponują też linie produkcyjne do produkcji amunicji 155 mm. Chcę Państwu powiedzieć, że Polska Grupa Zbrojeniowa odbyła naprawdę bardzo dużo spotkań. Bardzo dużo zostało podjętych też decyzji, pewnie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie też na ten temat mówił. Ale chcę też powiedzieć, że razem z panem premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odbyliśmy szereg rozmów z ministrami, z wiceministrami, którzy tutaj przybyli, którzy chcą współdziałać z przemysłem polskim, którzy są również zainteresowani kupnem różnego rodzaju wyrobów, które są tutaj prezentowane

– zaznaczył sekretarz stanu w MON.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z najważniejszych imprez targowych przemysłu obronnego na świecie, organizowana od 1993 r. Uczestniczą w niej dziesiątki wystawców z różnych stron świata, prezentujących setki najnowocześniejszych produktów w dziedzinie przemysłu obronnego. Wśród gości targów znaleźć można m.in. przedstawicieli polskich Sił Zbrojnych, jak również delegacje wojskowe z krajów NATO, ambasadorów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

