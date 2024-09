Финансовые новости: Рынок наличной валюты в августе оставался стабильным, несмотря на ослабление рубля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

По итогам месяца курс рубля вернулся к уровням начала июня 2024 года. Разница покупки/продажи наличной валюты к концу августа почти не изменилась, несмотря на сезон отпусков.

Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров сохранились на уровне предыдущего месяца. Значительно возросли ставки валютных свопов. Это было связано в том числе с потребностью банков управлять открытой валютной позицией. Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20979

