Финансовые новости: Количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 33 млн человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам августа 2024 года составило 33,3 млн (+524 тыс. человек за август), ими открыто 59,8 млн счетов (+1,1 млн счетов за август). Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в августе составил 110,1 млрд рублей. Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 21,5 млрд рублей, объем вложений в паи фондов составил 49,1 млрд рублей, облигации – 82,5 млрд рублей. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 64,7%.

В августе 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (15%), Газпрома (14%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции Норникеля (5%), акции Т-Банка (4%) и акции НОВАТЭК (4%).

Самыми популярными бумагами из состава Индекса IPO в сделках частных инвесторов по итогам августа стали акции EUTR, SVCB, UGLD, WUSH, ASTR, SOFL, MBNK, LEAS, DELI и DIAS.

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM и AMNR (47%, 22%, 16%, 3% соответственно); в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (4%); в российские акции AKME, TMOS и SBMX (по 2%); в акции крупных публичных компаний России TMOS (2%); фонд инвестиций в золото GOLD (2%); фонд на Индекс МосБиржи полной доходности “брутто” EQMX (2%).

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12,6%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 85%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка “Ликвидность”, акциями Сбербанка, Газпрома, ЛУКОЙЛа, Яндекса, Т-Банка, Мечел, НОВАТЭКа, Банка ВТБ и Татнефти.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,84 млн. Торговый оборот на счетах ИИС в августе 2024 года составил 226,8 млрд рублей. В структуре оборота 75% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 16% – с паями фондов.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (583,3 тыс. счетов), Московская область (346,1 тыс.) и Санкт-Петербург (282,4 тыс.). За ними следуют Свердловская область (193,9 тыс. счетов), Краснодарский край (189,1 тыс.), Республика Башкортостан (181,6 тыс.), Республика Татарстан (161,9 тыс.), Ростовская область (152,3 тыс.), Челябинская область (144,0 тыс.) и Самарская область (134,3 тыс.).

Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



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