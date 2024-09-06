Финансовые новости: Денежно-кредитные условия в августе ужесточились

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка выросли.
Активность в розничном кредитовании заметно снизилась после завершения массовой программы «Льготная ипотека» и модификации условий «Семейной ипотеки», а также под действием сдерживающих макропруденциальных мер. Рост корпоративного кредитования остается высоким. Привлекательные ставки на депозитном рынке поддерживают склонность к сбережению.
Подробнее читайте в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
Фото на превью: Олег Елков / ТАСС
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