Финансовые новости: Денежно-кредитные условия в августе ужесточились

Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка выросли.

Активность в розничном кредитовании заметно снизилась после завершения массовой программы «Льготная ипотека» и модификации условий «Семейной ипотеки», а также под действием сдерживающих макропруденциальных мер. Рост корпоративного кредитования остается высоким. Привлекательные ставки на депозитном рынке поддерживают склонность к сбережению. Подробнее читайте в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Фото на превью: Олег Елков / ТАСС

