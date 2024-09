Финансовые новости: Выплаты по страхованию имущества пострадавшим от стихийных бедствий в II квартале составили 2,4 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Значительную часть этой суммы страховые компании выплатили жителям 39 регионов России, чье застрахованное по добровольным программам имущество пострадало из-за весеннего паводка. Существенная доля возмещения пришлась на Приволжский и Уральский федеральные округа, говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» за II квартал 2024 года.

Всего в апреле — июне выплаты по страхованию имущества граждан выросли на 79%, до 5,9 млрд рублей. Помимо стихийных бедствий, они были связаны с пожарами, а также с авариями отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей. Фото на превью: Егор Алеев / ТАСС

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20984

